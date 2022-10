SdS Esteri: apertura 49esima Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero

Si è aperta oggi a Palazzo Begni la 49^ Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, organizzata dalla Segreteria di Stato e dal Dipartimento Affari Esteri. In mattinata, in seguito all’Inno nazionale che ha aperto i lavori alla presenza di oltre cinquanta partecipanti, in rappresentanza delle venticinque Associazioni presenti, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, in qualità di Presidente Onorario della Consulta, è intervenuto portando il proprio messaggio e ribadendo l’importanza di quest’organismo quale elemento portante dell’arco istituzionale sammarinese. Il Segretario di Stato ha ripercorso le vicende dell’anno passato, che hanno caratterizzato la vita politico-istituzionale sammarinese, partendo dall’emergenza pandemica ad una riflessione sul percorso di riforme in atto, che è stato definito da riattivare celermente, in seguito alla battuta d’arresto per il rallentamento dovuto alle restrizioni del periodo più recente. Il responsabile della politica estera ha dato altresì atto del ruolo della Repubblica in ambito internazionale, con riferimento particolare all’attuale conflitto militare in corso in Ucraina e al relativo progetto di accoglienza di cittadini ucraini a San Marino. Una precisa panoramica è stata effettuata in ambito economico- finanziario, alla luce della recente visita del Fondo Monetario e del positivo riscontro che ha dato atto di un sistema di economia resiliente. La sessione annuale della Consulta si concluderà domenica 9 ottobre con l’adozione della Risoluzione conclusiva; le tre giornate saranno caratterizzate da un programma serrato di incontri istituzionali e di riflessioni e dibattiti su temi salienti per la vita delle stesse Associazioni, con particolare riferimento a proposte di ammodernamento e stimoli contributivi da offrire alle Istituzioni e al Governo sammarinese. Al centro del dibattito di questa e delle prossime giornate la revisione della Legge 30 novembre 1979 n.76 “Costituzione di Associazioni sammarinesi all’estero”, cui faranno seguito, nelle prossime giornate, interventi istituzionali e confronti sulle politiche turistiche, sulle questioni elettorali e di cittadinanza, nonché presentazione di progetti culturali editoriali e sull’emigrazione e un apposito incontro con i Capitani di Castello. Nel tardo pomeriggio di oggi le delegazioni di concittadini saranno accolte in Udienza Ufficiale dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

Cs SdS Esteri