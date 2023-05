SdS Esteri: Commissione Mista per la valorizzazione del processo di integrazione con l'Unione Europea

Si è svolta in data odierna, presso la Sala Montelupo di Domagnano, la riunione di insediamento della Commissione Mista per la valorizzazione del processo di integrazione con l’Unione europea, istituita dal Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.52. La Commissione Mista è presieduta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed è composta dai membri della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri e da un rappresentante per ciascuna Associazione di Categoria economica e sociale e ciascun partito o movimento politico candidati alle ultime elezioni generali. Con lo scopo di agevolare la più ampia condivisione di fini, metodi, valutazioni ed esigenze del rapporto San Marino – Unione europea da parte di tutta la comunità, la Commissione rappresenta una sede utile alla condivisione delle informazioni sullo svolgimento del negoziato per addivenire alla firma di un Accordo di associazione fra San Marino e Unione europea, a confrontarsi sui contenuti e le strategie negoziali, raccogliere contributi e riscontri di tutti i soggetti partecipanti e favorire la comunicazione verso la popolazione sammarinese. Dopo una parte iniziale volta a definire prassi e metodologie delle riunioni e dei lavori della Commissione, si è proceduto a un primo esame delle linee generali dell’accordo-quadro, che comprende obiettivi, valori, principi, le disposizioni generali e orizzontali sulle quattro libertà fondamentali, le disposizioni istituzionali (istituzioni dell’Accordo di associazione, modalità di risoluzione delle controversie, clausole di salvaguardia) e quelle generali e conclusive. La riunione proseguirà con una illustrazione generale dei venticinque allegati contenenti l’acquis che San Marino sarà chiamato a recepire nei vari settori. Si inizierà poi ad affrontare più nel dettaglio i contenuti e la posizione sammarinese su alcuni di questi allegati. Al termine, si aprirà un momento di confronto che permetterà ai partecipanti di esprimere le proprie osservazioni e rivolgere richieste di chiarimento rispetto ai temi trattati. Nel corso delle prossime riunioni della Commissione proseguirà la discussione dei rimanenti allegati.

cs Segreteria Esteri

