SdS Esteri: conclusa la 41^ edizione dei soggiorni culturali dei giovai residenti all'estero

Si conclude formalmente oggi la 41 edizione dei soggiorni culturali che hanno visto la partecipazione di 32 giovani sammarinesi provenienti da Argentina, Stati Uniti d’America, Francia e Italia. L’edizione 2023 ha registrato una positiva e motivata partecipazione dei giovani sammarinesi che hanno avuto l’opportunità, nelle oltre tre settimane di permanenza in Repubblica, di frequentare lezioni mirate all’approfondimento delle peculiarità storiche e culturali della Repubblica, nonché l’aggiornamento sulle principali sfide in corso. Nel soggiorno a San Marino, i ragazzi sono entrati in contatto con alcune realtà imprenditoriali sammarinesi ed hanno effettuato uscite fuori confine di carattere ludico e culturale. Il termine del soggiorno è stato ufficializzato attraverso la consegna, realizzata a Palazzo Begni, di attestati di partecipazione da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. L’iniziativa continua a rappresentare un appuntamento estivo particolarmente sentito dai giovani concittadini per l’opportunità di rafforzare il proprio legame con le madre patria, approfondendo altresì la conoscenza dei valori che rappresentano tutt’ora il miglior vessillo della Repubblica all’interno della comunità internazionale. “I giovani sammarinesi presso le nostre comunità all’estero – ha dichiarato il Segretario di Stato – sono la nostra ricchezza e la nostra speranza per guardare ad un collante sempre più solido tra tutti i sammarinesi. L’auspicio è che i soggiorni culturali siano un volano di crescita per i giovani concittadini, che dovranno avere porte aperte per la propria affermazione professionale e personale dentro e fuori dai confini”. Anche quest’anno si rinnova la possibilità, per otto giovani sammarinesi ritenuti meritevoli, di beneficiare di un ulteriore soggiorno in Repubblica in occasione della prossima edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero. Per l’anello argentino sono stati nominati Ana Cardarelli, Pedro Salicioni e Bruno Tofanelli; per quanto riguarda la Francia Lisa Aubailly e Mathias Juan Gabriel Rindoni, per l’Italia Alvaro Bencini mentre per gli Stati Uniti Luca Agostino Agostini e Samuel David Ceccoli. Il Segretario di Stato Beccari si è congratulato con i funzionari del Dipartimento Affari Esteri che hanno organizzato al meglio anche la presente edizione, raggiungendo l’obiettivo del mantenimento di un saldo collante di identità e di appartenenza all’antica Terra della Libertà.

cs SdS Esteri