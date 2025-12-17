SdS Esteri: La Repubblica di San Marino aderisce all’Alleanza Globale contro la fame e la povertà

Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per il Territorio e l’Ambiente hanno il piacere di rendere noto che la Repubblica di San Marino ha aderito all’Alleanza Globale contro la fame e povertà lanciata al vertice del G20 in Brasile nel novembre 2024. L’Alleanza rappresenta un’iniziativa innovativa volta ad accelerare l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 1 e 2, con l’obiettivo di sradicare la povertà e la fame, rafforzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. Attraverso la riduzione delle disuguaglianze e il rilancio delle partnership globali, l’Alleanza mira a fornire un impulso politico costante e a promuovere un’azione collettiva efficace, creando sinergie con le iniziative esistenti. La sua missione è facilitare la mobilitazione e l’allineamento del sostegno nazionale e internazionale, inclusa la condivisione delle conoscenze, per favorire l’attuazione su larga scala di politiche e programmi basati sull’evidenza, guidati dai Paesi e focalizzati sulle persone e comunità più vulnerabili. Aderendo all’Alleanza Globale, San Marino sottolinea il suo impegno ad attuare politiche e programmi nazionali legati alla fine della fame e della povertà, per garantire abitudini alimentari sane, aumentare l’agricoltura biologica e combattere la perdita e lo spreco di cibo. Al di là dei suoi confini, San Marino prevede di sostenere altri membri dell’Alleanza attraverso lo scambio di conoscenze sull’attuazione delle politiche, dimostrando che gli Stati di modeste dimensioni possono svolgere un ruolo importante nelle soluzioni globali per un mondo senza fame e povertà. “La nostra adesione all’Alleanza Globale rappresenta un traguardo significativo nel rafforzamento della cooperazione internazionale su temi fondamentali, quali l’eliminazione della fame e della povertà a livello mondiale. – Hanno dichiarato i Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per l’Ambiente e il Territorio - Al di là delle dimensioni e della collocazione geografica dei Paesi membri, siamo accomunati da sfide condivise e siamo orgogliosi di entrare a far parte di questa Alleanza per affrontarle insieme in modo costruttivo”.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

