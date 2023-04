SdS Esteri: lancio della prima Call for Proposal del programma Interreg Ipa Adrion (2021-2027)

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Dipartimento Affari Esteri rendono noto che, a seguito della nuova possibilità per San Marino di accedere ai bandi Interreg-VI IPA ADRION, il primo bando (call for proposals) relativo alla programmazione 2021-2027 sarà aperto dal 4 aprile al 30 giugno 2023. Il bando costituisce la prima importante occasione per i soggetti pubblici e privati sammarinesi di poter concorrere all’ideazione e alla realizzazione dei progetti europei, in partenariato con gli altri Paesi eleggibili dell’area adriatico-ionica. Nelle prossime settimane sarà organizzato a San Marino un Info Day, evento di presentazione dei dettagli tecnici del bando, in occasione del quale, grazie alla collaborazione con gli esperti del Segretariato Congiunto di IPA ADRION, saranno possibili ulteriori approfondimenti. Per una descrizione dettagliata degli obiettivi e dei contenuti del bando, delle tipologie di attività possibili, della composizione del partenariato e del budget, dal 4 aprile sarà disponibile il pacchetto completo di documenti sul sito della Segreteria di Stato (https://www.esteri.sm) e sul sito del Programma IPA ADRION (https://www.adrioninterreg.eu/).

cs Segreteria Esteri