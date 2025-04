Sds Esteri: "Opportunità di partecipare al “Chairpersonship Youth Forum” dell’Osce"

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri in collaborazione con la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura con delega alle Politiche Giovanili sono lieti di informare i giovani sammarinesi circa un’interessante opportunità. La presidenza in esercizio finlandese dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) organizzerà, dal 29 al 30 luglio 2025 a Helsinki (Finlandia), un Forum della Gioventù con l’obiettivo di riunire giovani da tutti gli Stati partecipanti dell’Organizzazione al fine di discutere su come rafforzare ulteriormente il lavoro dell’OSCE nel quadro dell'Agenda "Youth, Peace and Security"(YPS). I giovani selezionati avranno la possibilità di partecipare a dibattiti e gruppi di lavoro sulle attività di cui all’Agenda YPS in ognuna delle tre dimensioni dell’OSCE e dovranno fornire raccomandazioni in base alle proprie aree di competenza. Il 31 luglio, inoltre, avranno l'opportunità di partecipare alla Conferenza Helsinki+50. Ogni Stato partecipante è invitato a nominare 2 giovani, di entrambi i sessi, dell’età fra i 18 e i 29 anni, preferibilmente provenienti da Organizzazioni giovanili indipendenti e con pregressa esperienza nella partecipazione alle attività dell’OSCE; solo un giovane per Stato verrà poi selezionato dalla Presidenza entro la fine di maggio 2025. Si precisa che il Dipartimento Affari Esteri provvederà a coprire le spese di viaggio e alloggio al selezionato. Per candidarsi, gli interessati, entro e non oltre il 25 aprile p.v. alle ore 12:00, dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica info@esteri.sm la seguente documentazione, avendo cura di specificare nell'oggetto della suddetta e-mail quanto segue: “Chairpersonship Youth Forum – candidatura di… (nominativo del candidato)”: Lettera motivazionale (max. 300 parole) in lingua inglese, incluse le eventuali competenze/esperienze pregresse in merito alle tre dimensioni della sicurezza dell’OSCE; Curriculum vitae (1-2 pagine) in lingua inglese con recapiti telefonici ed indirizzo email. Requisiti indispensabili per la partecipazione sono: l’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale), la cittadinanza o la residenza sammarinese e la disponibilità a partecipare al Forum della Gioventù a Helsinki nelle modalità e date stabilite. I due candidati maggiormente idonei saranno selezionati in base alla valutazione delle competenze linguistiche e delle pregresse esperienze professionali e accademiche. Ai fini della selezione e ad integrazione delle domande pervenute potrebbe essere richiesto un colloquio telefonico. Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento Affari Esteri: info@esteri.sm – 0549 882337.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

