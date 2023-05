SdS Esteri: proseguono i lavori del IV vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavìk

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini sono intervenuti in mattinata al IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa in corso a Reikjavik, con un messaggio ancorato ai valori fondanti dell’Organizzazione che, oggi più che mai, assumono significato dirimente dinnanzi alle sfide globali e regionali. A tal riguardo, riferendosi al conflitto in atto in Ucraina, forte è stato l’appello dei Capi di Stato affinché, al più presto, vengano ripristinate condizioni di pace nella martoriata Ucraina ed altrettanto convinta “la conferma della fraterna solidarietà della Repubblica al suo Popolo, che sta lottando per la difesa della libertà e l’affermazione dei principi di autodeterminazione. Principi e valori, questi ultimi, che hanno fondato l’antica Repubblica di San Marino ed in virtù dei quali è ancora oggi un fulgido esempio di libertà e di pacifica convivenza”. La Reggenza ha inoltre fatto richiamo all’emergenza ambientale, al sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo a tutela dell’attività della Corte, ponendo l’accento, tra l’altro, sulla necessità di accordare piena tutela ai diritti delle donne e dei minori. Nella giornata di ieri, i Capitani Reggenti si sono intrattenuti con il Primo Ministro italiano, Giorgia Meloni, e con il Primo Ministro del Belgio, Alexander De Croo. Insieme al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, hanno inoltre partecipato alla Tavola Rotonda dal titolo: “Salvaguardare la democrazia in tempi di prova – rischi, resilienza e rimpegno”, co-presieduta dal Primo Ministro del Lussemburgo, S.E. Xavier Bettel e dal Presidente della Romania, S.E. Klaus Werner Iohannis, nella quale anche la Rappresentanza sammarinese è intervenuta per sottolineare il modello democratico esistente in Repubblica e la necessità che il confronto plurale e condiviso sia al centro di ogni negoziato per la pacifica risoluzione delle controversie. Successivamente Le Loro Eccellenze hanno firmato la Dichiarazione sull’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Sempre nella giornata di ieri, il Segretario di Stato ha inoltre incontrato il Ministro per gli Affari Esteri cipriota di recente nomina, S.E. Constantinos Kombos, al quale Beccari ha confermato la storica e proficua collaborazione che, nel corso degli anni, si è particolarmente espressa proprio all’interno del Consiglio d’Europa, sostenendo e prestando alta attenzione alle istanze e alle posizioni cipriote. Soddisfazione per la comune volontà di rafforzare le relazioni bilaterali per implementare efficacemente il Memorandum of Understanding sulle consultazioni politiche rafforzate, nonché la cooperazione in ambito multilaterale, anche beneficiando dei comuni fora dedicati ai piccoli Stati d’Europa. In rapporto al negoziato in corso per il perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, il Segretario di Stato si è confrontato proficuamente con il collega cipriota, registrando alta ed adeguata attenzione al percorso di integrazione in atto in Repubblica. Il Segretario di Stato Beccari, ha inoltre incontrato, il Ministro degli Affari Esteri della Georgia, S.E. Ilia Darchiashvili, con il cui Paese quest’anno si celebrano i 30 anni di relazioni diplomatiche. Entrambi hanno manifestato interesse al rafforzamento della cooperazione soprattutto in ambito economico; Beccari ha informato e aggiornato il Ministro georgiano sui passi compiuti nel negoziato in corso in vista dell’Accordo di associazione con l’Unione europea. Si è ampiamente discusso sul tema delle energie rinnovabili in quanto la Georgia, su questo tema, rientra all’interno di un progetto regionale su larga scala sotto l’egida della Commissione Europea. Il Ministro georgiano auspica inoltre uno scambio di visite ufficiali che possano dare il via all’implementazione delle relazioni e degli accordi conclusi negli ultimi anni. La giornata di ieri si è conclusa con una cena di lavoro “United for Ukraine”, riservata ai Capi di Stato e di Governo, alla presenza del Segretario Generale del Consiglio d’Europa e del Primo Ministro Islandese. In tale occasione, Le Loro Eccellenze hanno avuto la possibilità di porgere un saluto ed avere uno scambio di opinioni con il Primo Ministro del Liechtenstein, Daniel Risch, e con il Presidente della Finlandia, Sauli Niinistö, per terminare poi con un saluto del Presidente francese, Emmanuel Macron.

