SdS Finanze: rimborso IGR relativo all'anno 2023.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio informa che l'accredito del rimborso IGR relativo all'anno 2023 sarà perfezionato in data 8 ottobre p.v. sulla SMaC Card. L’accredito del rimborso viene effettuato in base al codice ISS del contribuente registrato sulla card. Il buon esito dell’operazione sarà confermato dall'invio di un SMS al numero di telefono associato alla card, contenente: - numero della card, - nominativo del beneficiario, - importo accreditato, - causale dell’operazione. Fino al 31 dicembre 2025, ogni lunedì mattina il Servizio SMaC Card procederà a ripetere l’accredito in favore dei beneficiari: - non individuati con la prima disposizione (per assenza di card o codice ISS), - non integralmente accreditati a causa del superamento del massimale ricaricabile sulla card. Per qualsiasi necessità di verifica o chiarimento, è possibile contattare il Servizio San Marino Card al Numero Verde 800220808 o all’indirizzo e- mail info@sanmarinocard.sm.



