SdS Giustizia, "Le comunità rappresentano San Marino fuori dai confini": l'incontro annuale in Veneto celebra l'identità sammarinese.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti - insieme al referente dei rapporti con le comunità all'estero del Dipartimento Affari Esteri, Chiara Cardogna - all'incontro annuale della Comunità Sammarinese del Veneto. Oltre 50 le persone riunite per un momento conviviale organizzato a Treviso. “Le comunità rappresentano San Marino fuori dai confini – ha dichiarato il Segretario Canti - Queste occasioni sono strategiche per tessere una rete di relazioni che rafforza la nostra presenza nel mondo e la cooperazione tra le istituzioni sammarinesi e quelle locali. Non è mancato il tradizionale scambio di doni con il Presidente dell'Associazione Elisabetta Nicolini che ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il contatto e l'identità culturale dei sammarinesi all'estero. Un ponte ideale dunque tra San Marino ed il Veneto, costruito sulle fondamenta solide dell'identità e dell'appartenenza ora proiettato verso un futuro di collaborazione. .

C.s. Segreteria di Stato per la Giustizia

