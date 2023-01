SdS Interni: bando di concorso per 2 Segretari d'Ambasciata

La Direzione Funzione Pubblica ha pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2 Segretari d'Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri. Informazioni sul bando e requisiti per partecipare: CLICCA QUI

Le domande di ammissione ed i relativi allegati devono essere trasmessi al seguente domicilio digitale della Direzione Generale della Funzione Pubblica: re.funzionepubblica@pa.sm entro e non oltre il 2 marzo 2023 a mezzo tNotice. Per informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882837 o inviare e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm.