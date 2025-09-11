SdS Interni e SdS Esteri: "Sanzioni amministrative dall’Italia non in linea con le disposizioni previste dagli accordi vigenti”

SdS Interni e SdS Esteri: "Sanzioni amministrative dall’Italia non in linea con le disposizioni previste dagli accordi vigenti”.

In merito alle segnalazioni diffuse ieri da ASDICO, secondo cui numerosi cittadini sammarinesi avrebbero ricevuto notifiche di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada italiano direttamente dai Comuni italiani si segnala quanto segue. Tali invii non fanno seguito ad alcun cambiamento del quadro normativo di riferimento che come noto si base sulle intese della Convenzione Italo-sammarinese del 39. Gli invii paiono basarsi su alcune indicazioni procedurali di fonte italiana che dalle prime verifiche non sembrano essere in linea con le disposizioni previste dagli accordi vigenti. Le Segreterie competenti sono da tempo al lavoro con la controparte italiana per la definizione di nuove procedure che si basino su effettive condizioni di reciprocità sia per quanto riguarda le attività di notifica che quelle di riscossione. Sono al vaglio degli Uffici competenti anche le segnalazioni di singoli casi particolari rispetto ai quali occorre ricostruire le dinamiche di contravvenzione e comminazione della stessa che possono differire da caso a caso. Le Segreterie di Stato continueranno a seguire con la massima attenzione tali vicende assicurando alla cittadinanza aggiornamenti tempestivi.



c.s. Congiunto Segreteria di Stato Affari Interni / Segreteria di Stato Affari Esteri



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: