SdS Interni: Osservatorio ICEE: riunione dedicata all'analisi delle prime simulazioni applicative

SdS Interni: Osservatorio ICEE: riunione dedicata all'analisi delle prime simulazioni applicative.

Si è svolta oggi, alle ore 14.00, la seconda seduta dell'Osservatorio per l'ICEE (Indicatore della Condizione Economica per l'Equità), organismo istituito dalla Legge 4 febbraio 2026 n. 16. Alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, i componenti dell'Osservatorio hanno esaminato le osservazioni pervenute a seguito delle sollecitazioni formulate nel corso del primo incontro e hanno analizzato un'ampia serie di simulazioni di calcolo dell'ICEE predisposte da CIS Coop, la società informatica che ha sviluppato l'applicativo alla base del sistema di calcolo dell'indicatore. Su proposta delle Organizzazioni Sindacali sono stati presi in esame diversi nuclei familiari tipo, procedendo al calcolo del relativo ICEE al fine di confrontare differenti situazioni che potrebbero presentarsi nella concreta applicazione della normativa. L'attività ha consentito di verificare il funzionamento dell'indicatore in presenza di casistiche eterogenee, offrendo utili elementi di valutazione. L'Osservatorio ha inoltre convenuto di riunirsi con cadenza periodica, così da poter svolgere pienamente i compiti attribuitigli dalla legge, monitorando l'attuazione dell'ICEE e formulando al legislatore eventuali osservazioni, proposte di miglioramento e suggerimenti per l'implementazione dello strumento, sulla base dell'esperienza applicativa che maturerà nel corso del tempo.

C.s. Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Semplificazione normativa

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