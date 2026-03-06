SdS Istruzione: Aperte le candidature per animatori dei Centri Estivi 2026 e le richieste di convenzionamento per i Centri Estivi Privati

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e il Dipartimento Istruzione e Cultura informano che dal 9 al 20 marzo 2026 sarà possibile presentare la propria candidatura per l’inserimento nella graduatoria degli aspiranti animatori dei Centri Estivi 2026. La candidatura dovrà essere presentata tramite il portale istituzionale della Pubblica Amministrazione, www.gov.sm, utilizzando l’applicativo IOL. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di studio e gli eventuali attestati relativi a corsi di Primo Soccorso e Sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora conseguiti. Nel corso del mese di aprile è previsto lo svolgimento del corso di formazione base, necessario per l’inserimento nella graduatoria degli aspiranti animatori. Contestualmente, si informano i Centri Estivi Privati che, qualora intendano accogliere iscrizioni di utenti con disabilità, potranno presentare richiesta di convenzionamento nello stesso periodo, dal 9 al 20 marzo 2026. La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail centriestivi@pa.sm, allegando un progetto dedicato alle modalità di inclusione, con indicazioni relative agli orari, agli spazi e alle attività che si intendono proporre. L’iniziativa rientra nell’impegno della Segreteria di Stato e del Dipartimento Istruzione e Cultura volto a garantire servizi estivi qualificati, inclusivi e attenti alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

