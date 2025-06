SdS Istruzione, festeggiamenti 17° anniversario iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: "Munus-Memoria e Pace"

San Marino si prepara a festeggiare il 17° anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Dal 5 al 7 luglio si svolgeranno tre giornate di incontri per celebrare il legame tra San Marino e i valori UNESCO: Memoria, Patrimonio, Pace. Una mostra a Palazzo Pubblico celebra l’inserimento del manoscritto di Bobbio Vita Sanctorum Marini et Leonis nel Registro “Memoria del mondo” dell’UNESCO. Il 7 luglio 2008 il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO riunito in Quebec (Canada) nel corso della sua 32° sessione deliberò l’iscrizione del Centro Storico di San Marino, Borgo Maggiore e del Monte Titano nella sua Lista del Patrimonio Mondiale. Si è trattato di un grande traguardo per un paese che ha nel turismo e nell’identità storico- culturale i suoi punti di forza. Le ragioni dell’ingresso: “Per l’UNESCO San Marino e il Monte Titano costituiscono una testimonianza eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull’autonomia civica e sull’autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una Repubblica indipendente dal XIII° secolo”. Dal 5 al 7 luglio si svolgeranno tre giornate di incontri , musica e riflessioni per celebrare il legame tra San Marino e i valori UNESCO: Memoria, Patrimonio, Pace. A 50 anni dall’adesione di San Marino all’UNESCO (novembre 1974), queste tre giornate rappresentano un’occasione significativa per celebrare e rafforzare il legame tra la Repubblica e i valori fondanti dell’organizzazione. Le ricorrenze al centro delle celebrazioni – l’anniversario dell’inclusione del Centro Storico e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale, l’ingresso del Manoscritto di Bobbio nel Registro “Memoria del Mondo” e la recente Raccomandazione UNESCO sull’Educazione alla Pace – incarnano i principi di memoria, patrimonio e pace che da sempre uniscono San Marino all’UNESCO. Il 7 luglio alle ore 15 a Palazzo Pubblico si svolgerà l’inaugurazione della Mostra sul Manoscritto incluso nel registro “Memoria del mondo” UNESCO: Marino, Leone e i valori fondativi di pace e accoglienza tra le comunità. Il Manoscritto del X secolo rappresenta una straordinaria testimonianza della vita dei Santi Marino e Leone e simbolo della nostra identità culturale, entra nel registro “Memoria del mondo” UNESCO e viene esposto al pubblico nelle sale del Palazzo Pubblico. L’inaugurazione si svolgerà alla presenza della Direttrice Generale Aggiunta dell'UNESCO, con delega all'Educazione, professoressa Stefania Giannini A Palazzo Pubblico il 5, 6 e 7 luglio dalle 21 in programma “Memoria, cura e rigenerazione dei valori fondativi della comunità”. Un evento audiovisivo all’aperto in cui il Palazzo Pubblico si trasforma in Architettura parlante, che narra valori universali di pace trasmessi alle comunità future attraverso la rilettura di eventi storici di accoglienza sammarinese e del Manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis”. Il 6 luglio sarà possibile effettuare una visita guidata al cantiere della Chiesa di San Pietro, per storia e tradizione uno dei simboli più salienti della Repubblica di San Marino, dove è conservato il “letto” di San Marino, scavato nella roccia. Molti gli eventi in programma, una preziosa occasione per valorizzare il patrimonio culturale europeo, riflettere sull’eredità di libertà e indipendenza della più antica Repubblica del mondo, e riaffermare l’impegno proteso a un’educazione che promuova pace, dialogo e cittadinanza globale.

C.s. Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura

