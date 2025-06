SdS Lavoro: "Tariffe sociali a San Marino: un sostegno per le famiglie"

SdS Lavoro: "Tariffe sociali a San Marino: un sostegno per le famiglie".

La Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l’Aass, la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica ricorda ai propri cittadini l'opportunità di accedere alle tariffe sociali sui servizi essenziali, una misura attiva per supportare i nuclei familiari. L'accesso a tali agevolazioni è stato recentemente esteso, rendendo il beneficio disponibile a un numero maggiore di residenti. L’articolo unico del decreto stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 del Decreto Delegato 6 giugno 2023 n. 93 si applichino agli utenti domestici con un reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a 9.000 euro. Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha evidenziato: "È prioritario che ogni famiglia sammarinese idonea sia a conoscenza di questi strumenti e li utilizzi. Le tariffe sociali rappresentano un aiuto tangibile. Parallelamente, proseguiamo con determinazione il percorso verso una maggiore autonomia energetica, investendo nella produzione di energia rinnovabile. Siamo convinti che unire queste due direttrici, sostegno sociale e sovranità energetica, sia la chiave per un futuro di crescita. Stiamo lavorando anche alla revisione del sistema di raccolta dei rifiuti, in un'ottica di uniformità e tariffazione puntuale, per incentivare comportamenti virtuosi e sostenibili." Le disposizioni, già oggetto di discussione in Commissione IV, delineano un percorso che mira a rendere il sistema più efficiente e responsabile, inclusa la revisione del sistema di raccolta rifiuti in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio, con un focus sulla tariffazione puntuale che premierà i comportamenti più virtuosi in termini di differenziazione.

C.s. Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l’Aass, la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: