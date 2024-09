SdS Sport: "La forza dello sport: giovani e passione al centro di Sport in Fiera 2024"

La ventiseiesima edizione di Sport in Fiera ha nuovamente saputo incarnare lo spirito autentico dello sport sammarinese, accogliendo con entusiasmo e partecipazione oltre novecento studenti delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo e Serravalle. Un evento che celebra l’energia dei giovani e il ruolo cruciale dello sport nella formazione delle nuove generazioni, attraverso un percorso che unisce competizione, crescita personale e condivisione. Durante la cerimonia inaugurale, alla presenza delle più alte istituzioni, il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, ha voluto sottolineare quanto lo sport, oltre a promuovere la salute fisica, sia uno straordinario strumento educativo, capace di insegnare il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e l’affrontare le sfide con determinazione. "Attraverso lo sport – ha dichiarato il Segretario Fabbri – le nostre ragazze e i nostri ragazzi imparano a sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro, competenze che vanno ben oltre i confini del campo di gioco e che saranno preziose in ogni aspetto della loro vita." Il Segretario ha poi rivolto un caloroso invito agli studenti presenti a coltivare la curiosità verso le molteplici discipline offerte a Sport in Fiera e a cogliere ogni occasione per sperimentare nuove attività, trasformando lo sport in un’abitudine quotidiana, un pilastro del loro benessere e del loro equilibrio. Sport in Fiera non è solo una vetrina delle discipline sportive sammarinesi, ma un momento di forte condivisione e socializzazione, dove l'entusiasmo e la gioia di stare insieme emergono con forza. Il Segretario Fabbri, a nome dell’intero Congresso di Stato, ha espresso tutta la sua gratitudine per il successo della manifestazione, ribadendo l’impegno delle istituzioni a garantire a ogni giovane l'accesso a strutture adeguate e ad opportunità sportive che favoriscano una crescita sana e completa. "Voi siete il presente e il futuro del nostro Paese", ha concluso Fabbri, "e lo sport può aiutarvi a diventare cittadini consapevoli e responsabili, uniti da valori comuni di rispetto, passione e impegno". Sport in Fiera 2024 si è dimostrata ancora una volta non solo una festa, ma un momento di crescita importante, perché capace di ricordare a tutti noi che lo sport è soprattutto uno straordinario veicolo di crescita e integrazione.

C.s. Segreteria di Stato per lo Sport