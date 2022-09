SdS Territorio: “Avviato il progetto STRADE SICURE”

Avviato il Progetto “STRADE SICURE” in attuazione alla delibera n.29 del 25 luglio 2022 adottata dal Congresso di Stato. La Fase 3 del progetto, di carattere esecutivo, vede perfettamente visibili i lavori di manutenzione sulle strade pubbliche che l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sta eseguendo al fine di garantire la sicurezza stradale agli utenti. Oltre agli interventi volti all’asfaltatura di strade, con nuove tecnologie che permettono di elevare le caratteristiche prestazionali delle pavimentazioni stradali, vede avviato il “Progetto Pilota” relativo alla messa in sicurezza del primo tratto di superstrada (150 ml circa) ovvero, dal confine di Stato sino al Ritrovo dei Lavoratori di Dogana (Piazza Enriquez). Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale gaurd-raill con materiali di ultima generazione, dotato di illuminazione a led integrata (in sostituzione dell’attuale illuminazione su pali posti al centro della superstrada), l’installazione di n.2 autovelox per rallentare la velocità all’ingresso e all’uscita del Confine di Stato, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali semaforizzati per garantire la sicurezza dei pedoni (con adeguamento degli stessi per consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche) e l’utilizzo di una nuova pavimentazione con asfalto ad alta resistenza meccanica. I predetti lavori saranno terminati entro il mese di Settembre. Nella giornata di oggi, con il taglio delle alberature esistenti in località Tavolucci, è stato avviato un ulteriore intervento di messa in sicurezza della superstrada. I lavori riguardano la realizzazione di una rotatoria sperimentale (di fronte alla Piscina di Borgo Maggiore) dove nell’arco degli anni si sono verificati numerosi incidenti. Il progetto richiesto a gran voce dalla cittadinanza e dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, prevede oltre alla realizzazione di una rotatoria sperimentale, il posizionamento di nuove fermate per gli autobus dedicate nelle due direzioni, l’aggiunta di nuovi parcheggi a fianco della piscina dei Tavolucci ed un attraversamento pedonale “protetto” per collegare la zona residenziale a monte della piscina con la zona bassa di Cailungo dove sono collocati principali servizi quali: le scuole, il parco e l’ospedale. Vorrei evidenziare come il progetto è stato approvato nel 2017 con il Piano Particolareggiato della Zona a Servizi dei Tavolucci, confermato dallo studio Mobility in Chain e definitivamente incluso, dallo Studio dell’arch. Boeri, all’interno del nuovo Piano Regolatore Generale. Infine, lunedì prossimo - con la partecipazione di dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione (con competenze nel campo della viabilità) al 9° simposio internazionale sulle caratteristiche della superficie della pavimentazione stradale organizzato dall’Università Politecnico di Milano e l’Anas - vedrà avviata la Fase 1, di carattere formativo, del progetto “STRADE SICURE”. L’evento, di portata mondiale, con una spiccata connotazione tecnica ed elevata spendibilità, mira ad unire insieme le maggiori personalità scientifiche, del mondo dell’impresa e manageriale, nonché i decisori politici, invitandoli a ragionare sulle nuove richieste prestazionali delle pavimentazioni stradali e aeroportuali. Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con AASLP): “Sono molto soddisfatto che il “Progetto STRADE SICURE” abbia avuto luogo. Il progetto comprende, tra l’altro, la partecipazione di alti dirigenti e funzionari pubblici dell’amministrazione sammarinese, con competenze nel campo della viabilità e delle strategie e tecniche di manutenzione delle pavimentazioni stradali, per accrescere le competenze professionali degli stessi professionisti sull’applicazione delle caratteristiche prestazionali nelle pavimentazioni stradali anche alla luce della necessità di coniugare la sostenibilità ambientale delle infrastrutture con le nuove forme di mobilità. Infine, nei prossimi giorni, verrà definita la collaborazione con il Prof. Maurizio Crispino (esperto di chiara fama nazionale e internazionale dell’università Politecnico di Milano) ed avviata definitivamente la Fase 2 del progetto. Quest’ultima Fase del progetto riguarda l’ambito di carattere normativo ovvero la necessità di aggiornare l’ordinamento legislativo sammarinese attraverso l’introduzione di nuove disposizioni normative specifiche in ordine alla lavorazione di materiali provenienti dal riutilizzo del fresato di asfalto”.

Cs SdS Territorio

