SdS Territorio: "San Marino alla piattaforma regionale per la riduzione del rischio di catastrofi".

La Segreteria per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura e la Protezione Civile, rappresenta dall'Ing. Andrea Silvagni, unitamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile, rappresentata dall'Ufficiale Athos Gattei, partecipa alla piattaforma regionale per l'Europa e l'Asia centrale per la riduzione del rischio di catastrofi. L'evento si tiene a Budva, in Montenegro, dal 6 all'8 novembre 2024. Con il sostegno dell’UNDRR, della Commissione europea e del Consiglio d’Europa, in collaborazione con l’UNDP, la piattaforma punta a mettere in atto, tramite l'implementazione del Quadro di Riferimento di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri, le più moderne strategie volte a prevenire e ridurre i rischi connessi alle catastrofi, purtroppo resi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Questa piattaforma rappresenta un'importante occasione di confronto e collaborazione tra i vari Stati e le Organizzazioni internazionali, mirata a rafforzare le strategie di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofi nella regione. La nostra partecipazione sottolinea l'impegno di San Marino nel promuovere la sicurezza e la resilienza di fronte a eventi calamitosi, favorendo lo scambio di buone pratiche e l'implementazione di politiche efficaci.

C.s. Segreteria di Stato Territorio

