SdS Territorio: San Marino è il 125° Stato membro del PIARC.

La Repubblica di San Marino è il 125° Stato membro del PIARC, “Associazione Mondiale delle Strade” che attraverso i lavori dei Comitati tecnici Nazionali consente la condivisione delle migliori pratiche e conoscenze tecniche in materia di progettazione e manutenzione delle strade con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale. In occasione del XXIX Convegno Nazionale PIARC Italia, organizzato a Roma il 24 e 25 Maggio, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, ha portato il proprio saluto ai Presidenti Mondiali e Nazionale Italiano presenti, esprimendo i più sinceri ringraziamenti per l’accoglienza riservata alla Repubblica di San Marino e rimarcando l’importanza per i tecnici sammarinesi di partecipare ad eventi di questo calibro per accrescere le competenze e condividere le esperienze, mettendo in comune le buone pratiche con i massimi esperti in materia per migliorare gli standard delle nostre strade al fine di renderle più resistenti e sicure, con costi sostenibili per la pubblica amministrazione. La partecipazione al Convegno Nazionale Italiano PIARC rientra tra i progetti portati avanti nell’ambito del progetto “STRADE SICURE” adottato dal Congresso di Stato. L’obiettivo generale è portare a zero il tasso di incidentalità. Consapevoli che il rischio zero non esiste, si può lavorare sul ridurre il rischio e gestire il rischio residuo. I vari Comitati lavorano su base volontaria, con spirito di collaborazione e condivisione. Il PIARC, con professionalità ed impegno, offre la possibilità di aprire una finestra sul futuro, mettendo a fattore comune le informazioni, le ricerche e l’innovazione sui materiali utilizzati, le migliori pratiche, le applicazioni di standard ISO e certificazioni di qualità per lavorare con una visione futura pensando ai prossimi 25 anni. I Comitati tecnici hanno messo a fattor comune le esperienze, fatto delle sintesi elaborando Linee Guida e Quaderni Tecnici in materia di sicurezza stradale affinchè tutti i professionisti impegnati in progettazione e manutenzione delle strade possano adottare le migliori pratiche e tecnologie al momento disponibili. Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, sostiene che la ricchezza di finanziamenti ed investimenti richiede ricchezza di competenze. La Repubblica di San Marino deve colmare un vuoto normativo attraverso norme di progettazione e manutenzione specifiche per poter eseguire interventi mirati in funzione delle priorità di intervento, realizzando l’intervento ritenuto più idoneo in un determinato momento, al minor costo di realizzazione, potendo affidarsi a finanziamenti e tempi di realizzazione certi. Per colmare il vuoto normativo, anticipa che, entro breve termine - grazie alla collaborazione instaurata con l’Università Politecnico di Milano – saranno presentati due Progetti di Legge, il primo sulla “Manutenzioni della Pavimentazione stradale” e l’altro sulle “linee guida sul recupero dei materiali che costituiranno le pavimentazioni”. Particolare attenzione dovrà essere posta alla mobilità delle persone fragili. La volontà è raccogliere dati e calcolare indici per avere informazioni sulle condizioni delle strade utili a prendere decisioni relative ad interventi di manutenzione mirati. La pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali è funzionale allo sviluppo economico e sociale. A tal proposito, ritenendo importante il presidio delle infrastrutture e della manutenzione purtroppo trascurata nel tempo, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sta lavorando sulla programmazione e pianificazione degli investimenti funzionali agli interventi mediante la predisposizione di una piattaforma digitale per la gestione dei dati ed in futuro anche per la raccolta delle segnalazioni degli utenti per monitorare le reti stradali e condividere le informazioni per poi programmare e migliorare gli interventi di manutenzione, individuando le priorità degli interventi e individuate queste, la tecnica di intervento attraverso una efficiente gestione delle risorse economiche per un ammodernamento delle strade attraverso una buona pavimentazione e segnaletica. Un lavoro quest’ultimo che non sarà visibile nell’immediato ma certamente più a lungo tempo grazie alle nuove tecnologie che verranno adottate nelle pavimentazione stradali.

