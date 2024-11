SdS Territorio: San Marino Paese sostenibile Presentato a Madrid il progetto finale scaturito dal Master del Norman Foster Institute in collaborazione con il MIT di Boston. Il Segretario di Stato al Territorio avvierà il confronto con gli alleati di Governo sulle scelte strategiche future

La collaborazione tra la Repubblica di San Marino e l’architetto di fama mondiale Norman Foster rappresenta un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e la recente trasferta a Madrid presso la sede della Fondazione dell’archistar, del 7-8 Novembre, del Segretario al Territorio Matteo Ciacci, ne è certamente la dimostrazione. Ad accompagnare il Segretario Ciacci anche il Segretario alla Giustizia Stefano Canti che ha avviato, nella scorsa legislatura, questa proficua sinergia consolidata nell’ottobre 2022 con la firma della Dichiarazione di San Marino, un documento guida promosso dai Paesi UNECE (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite), volto a promuovere la progettazione di città sostenibili. In questo contesto si è inserito il primo master del Norman Foster Institute di Madrid, realizzato in collaborazione con il MIT (Massachusetts Institute of Technology) degli Stati Uniti. Il programma ha accolto 24 studenti selezionati in base al curriculum e al portfolio, provenienti da diverse nazioni. Il master ha esaminato tre città tra cui Bilbao, Atene e, quindi, San Marino. Durante la trasferta a Madrid dei rappresentanti del Governo sammarinese è stato appunto presentato il progetto finale con le indicazioni più adatte a rendere San Marino un Paese sostenibile dopo una attenta ed innovativa analisi delle caratteristiche architettoniche e urbanistiche del piccolo territorio di San Marino. Questa recente occasione ha rappresentato una opportunità unica per la Repubblica, inserita fra i “grandi” del mondo in una straordinaria ottica di visibilità e progettualità. Sulla base di questa ulteriore analisi, svolta da partner internazionali di assoluto livello, la Segreteria al Territorio avvierà un confronto in maggioranza sulle prossime scelte a livello strategico, come da programma di governo, in materia di pianificazione territoriale.

