Sds Territorio: "Villa Filippi: tutela, partecipazione e responsabilità al centro dell’azione del Governo".

In merito alla posizione espressa dalla Giunta di Castello di Montegiardino sulla vicenda di Villa Filippi, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente desidera innanzitutto ringraziare la Giunta per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di un bene storico di grande valore per la comunità. Il Congresso di Stato, condividendo la necessità di tutelare l’immobile e garantirne un percorso di valorizzazione trasparente, ha richiesto alla Cassa di Risparmio, proprietaria del sito, di avviare una procedura pubblica per l’eventuale acquisizione dell’area. La volontà del Governo è quella di valutare i progetti che emergeranno dal bando in modo aperto e partecipato, coinvolgendo, laddove possibile, la Giunta e la cittadinanza, così da assicurare che le scelte compiute vadano nella direzione del bene comune. L’obiettivo è evitare che un patrimonio storico come Villa Filippi possa essere oggetto di dinamiche speculative o di “svendite” non coerenti con il valore culturale e identitario del luogo. La prospettiva auspicata dal Congresso di Stato è quella di una riqualificazione attenta e sostenibile, anche attraverso eventuali investimenti privati, nella consapevolezza che pubblico e privato, operando con responsabilità, possano generare valore per il Castello e per il Paese. La valorizzazione del territorio e dei suoi spazi, soprattutto quelli oggi sottoutilizzati o in stato di degrado, rappresenta una priorità dell’azione governativa. In questo senso, il lavoro di collaborazione con le Giunte di Castello sta dimostrando di essere un’opportunità preziosa per recuperare e restituire identità e funzione a luoghi di interesse collettivo. La Segreteria conferma pertanto l’impegno a seguire con attenzione l’evoluzione del procedimento, a tutelare l’interesse generale e a garantire che qualsiasi sviluppo relativo a Villa Filippi avvenga nel segno della trasparenza, della partecipazione e della valorizzazione del patrimonio della Repubblica di San Marino.

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio

