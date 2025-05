SdS Turismo: "Borgo diVino in Tour 2025": un percorso tra eccellenze e bellezza nel cuore della Repubblica

È stato inaugurato oggi dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, dal Segretario Particolare Alan Gasperoni (per la Segreteria di Stato per il Turismo), e dalla Dirigente dell’Ufficio Turismo, Annachiara Sica, l'atteso appuntamento con "Borgo diVino in Tour edizione 2025", manifestazione che per la prima volta fa tappa nella Repubblica di San Marino. L'evento, promosso dall'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" trasformerà il suggestivo Centro Storico del Titano, insignito del riconoscimento di Borgo Onorario – Ospite Internazionale, in un vibrante epicentro di cultura enogastronomica e intrattenimento per l’intero week end 23/25 maggio. Le vie Eugippo e Donna Felicissima saranno il cuore pulsante della rassegna, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva tra i profumi e i sapori d'Italia e non solo. Sarà possibile degustare un'ampia selezione di oltre mille etichette vinicole, rappresentative sia delle produzioni locali sammarinesi, testimonianza di una crescita qualitativa nel settore, sia di eccellenze provenienti da altri rinomati territori vitivinicoli. L'accesso all'area espositiva è libero, mentre per le degustazioni è previsto l'acquisto di un voucher dedicato. Il percorso sensoriale sarà arricchito da una proposta gastronomica curata, pensata per valorizzare i prodotti tipici e le specialità locali, disponibili per l'acquisto diretto e perfette per accompagnare la scoperta dei vini in degustazione. L'atmosfera conviviale sarà ulteriormente amplificata da un ricco programma di musica dal vivo che animerà le serate. L'evento è aperto al pubblico da venerdì dalle 18:00 alle 23:00, si prosegue oggi, sabato, dalle 12:00 alle 23:00 e domani, domenica, dalle 12:00 alle 22:00. Si suggerisce l'utilizzo della Funivia per raggiungere comodamente il Centro Storico. A margine della cerimonia di inaugurazione si è tenuto l’incontro tra il Segretario di Stato per il Territorio Ciacci e il Sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. Nel mese di aprile era stato formalizzato un importante accordo di collaborazione con la firma di un documento che sancisce l’avvio di un percorso condiviso volto alla promozione e valorizzazione delle rispettive tipicità territoriali, con particolare attenzione alle eccellenze enogastronomiche. La collaborazione si concretizzerà attraverso azioni congiunte nei settori dell’agricoltura, della tutela ambientale e della promozione dei prodotti locali, favorendo lo scambio di buone pratiche e la realizzazione di percorsi comuni. In tale ottica, Santarcangelo partecipa all’edizione sammarinese di Borgo di Vino in Tour 2025 con una propria rappresentanza tra gli stand presenti. La Repubblica di San Marino è pronta ad accogliere gli appassionati del buon gusto e i turisti in un fine settimana all'insegna della scoperta e del piacere, confermando il proprio impegno nella valorizzazione del territorio attraverso eventi di respiro internazionale.

C.s. Segreteria di Stato per il Turismo

