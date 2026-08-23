SdS Turismo e Industria: Da San Marino Rtv una straordinaria prova di servizio pubblico, capacità produttiva e professionalità

I Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri esprimono il più vivo apprezzamento per lo straordinario impegno messo in campo da San Marino RTV in occasione della visita pastorale del Santo Padre e per una giornata televisiva che ha visto il servizio pubblico sammarinese protagonista di uno sforzo giornalistico, tecnico e produttivo di eccezionale portata. La San Marino RTV, chiamata a raccontare una giornata di straordinaria rilevanza per la Repubblica e, contemporaneamente, a garantire una presenza editoriale e produttiva su alcuni dei principali eventi italiani e internazionali di queste settimane ha dimostrato il suo grande valore.

12 ore consecutive di diretta, dalle 8.30 alle 20.30, realizzate attraverso una macchina produttiva di particolare complessità: 17 telecamere, un drone, due studi collegati – lo Studio 1 di RTV e quello allestito al Meeting di Rimini – e quattro regie operative, di cui una internazionale, due dedicate alle personalizzazioni del segnale e una al Meeting. Una struttura articolata, distribuita su più luoghi e coordinata per l’intera giornata, che ha consentito di seguire in diretta la visita pastorale del Santo Padre e di mettere a disposizione immagini e segnali destinati a una diffusione di dimensione mondiale. Il segnale prodotto da San Marino RTV ha raggiunto l’Europa, il Nord Africa, parte delle Americhe e l’Asia, attraverso una rete di diffusione che ha coinvolto EWTN, Eurovision e K-TV, oltre ai principali operatori televisivi italiani. Alla diffusione si sono aggiunte importanti televisioni cattoliche, tra cui TV2000 e Telepace.

Rai, Mediaset e Sky, insieme alle principali testate giornalistiche nazionali, hanno potuto utilizzare le immagini per la realizzazione dei rispettivi telegiornali e delle coperture informative, mentre sul digitale la giornata è stata diffusa attraverso lo streaming di Vatican Media e San Marino RTV. La copertura è stata ulteriormente ampliata grazie alla collaborazione con il Gruppo SAE, attraverso i suoi quotidiani, le piattaforme digitali e i canali social, rafforzando la distribuzione multipiattaforma dei contenuti e la capacità di raggiungere pubblici diversi attraverso televisione, stampa, web e social media. Grande valore è stato apportato dalla squadra impegnata a garantire copertura digitale, web e social è sui portali e sui profili di Vatican Media e San Marino RTV. Sul solo canale YouTube di RTV sono stati registrati 12.000 utenti. Questo imponente dispositivo si è ulteriormente arricchito con il lavoro della squadra guidata da Roberto Giacobbo, impegnata nella realizzazione del docufilm dedicato alla Repubblica e alla giornata vissuta con il Santo Padre: 20 professionisti, dieci impegnati nella produzione e dieci nella successiva fase di post-produzione. Uno sforzo ancora più significativo considerando che, contemporaneamente, San Marino RTV ha assicurato il proprio presidio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto in corso e al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini, per poi proseguire, dalle 20.55, con la diretta in Eurovisione della Notte della Taranta!

«Quella vissuta – dichiarano congiuntamente Pedini Amati e Fabbri – è stata molto più di una lunga giornata televisiva. È stata una dimostrazione concreta di cosa significhi essere servizio pubblico: raccontare il Paese nei suoi momenti più importanti, essere presenti dove accadono gli eventi, mettere tecnologia e professionalità al servizio dei cittadini e portare l’immagine della Repubblica nel mondo. I numeri parlano da soli: dodici ore di diretta, 17 telecamere, due studi collegati, quattro regie e una distribuzione del segnale capace di raggiungere Europa, Nord Africa, Americhe e Asia. Una macchina produttiva complessa che ha operato mentre RTV continuava a garantire la propria presenza anche sui grandi appuntamenti sportivi e culturali in corso. È un risultato del quale San Marino può essere orgogliosa».

I Segretari di Stato sottolineano inoltre come la giornata abbia mostrato concretamente la crescita della capacità produttiva, tecnologica e organizzativa di RTV, oggi in grado di affrontare contemporaneamente eventi complessi e di operare in collaborazione con importanti realtà del sistema radiotelevisivo e multimediale internazionale.

«Il ringraziamento va innanzitutto alle giornaliste e ai giornalisti, ai tecnici, agli operatori, ai registi, agli autori, alle maestranze e a tutte le professionalità che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata. Un ringraziamento va alla Direzione Generale e all’intera struttura aziendale per la capacità di programmazione, organizzazione e coordinamento dimostrata. Quanto realizzato testimonia il valore strategico di San Marino RTV per la Repubblica. Un servizio pubblico capace di innovare, crescere e confrontarsi con produzioni di questa complessità rappresenta non soltanto uno strumento di informazione, ma anche una componente essenziale della presenza, dell’identità e della proiezione internazionale di San Marino».

La giornata rimarrà dunque nella memoria della Repubblica non soltanto per la presenza del Santo Padre, ma anche come una delle più importanti prove giornalistiche, tecniche e produttive mai affrontate dal servizio pubblico radiotelevisivo sammarinese: una prova che certifica il percorso di crescita e trasformazione di San Marino RTV e la sua capacità di rappresentare la Repubblica con autorevolezza ben oltre i propri confini.

C.s. Segreteria di Stato Turismo e Industria







