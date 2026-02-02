SdS Turismo, "Oltre Expo": a Serravalle l'evento celebrativo di Expo Osaka 2025 a Serravalle

Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, presso la Sala “Little Tony” di Serravalle, si è svolto “Oltre Expo”, evento celebrativo dei sei mesi – 184 giorni – di straordinaria partecipazione della Repubblica di San Marino a Expo Osaka 2025. Cuore della serata le performance culturali che hanno incarnato lo spirito con cui il Paese si è presentato in Giappone. Un’occasione per condividere con la cittadinanza la ricchezza dell’identità sammarinese, simbolo di libertà e indipendenza millenaria, attraverso i suggestivi contributi della Federazione Balestrieri, le esibizioni della Corte di Olnano e della Compagnia dell’Istrice, la performance di un ensemble dell’Istituto Musicale Sammarinese insieme alla violinista giapponese Akiko Yatani.

A completare il programma, la mostra fotografica con gli scatti del Catalogo Ufficiale, l’esposizione degli oggetti iconici del percorso espositivo e una serie di interviste e testimonianze che hanno raccontato la genesi del progetto e le esperienze della delegazione sammarinese. Sul palco sono intervenuti il Segretario di Stato per il Turismo con delega Expo Federico Pedini Amati, il Commissario Generale per Expo Osaka 2025 Filippo Francini, il professor Riccardo Varini, Direttore del Corso di Laurea Triennale in Design di UNIRSM, e il Direttore di Padiglione Laura Franciosi. “Oltre Expo” ha rappresentato una sintesi efficace di quanto San Marino ha espresso a Osaka: un luogo di confronto e prestigio capace di attirare milioni di visitatori e ottenere un successo senza precedenti.

Con l’inaugurazione del 13 aprile si sono accesi i riflettori internazionali su Expo Osaka 2025, evento di portata globale. Nella sola giornata di apertura, il Padiglione San Marino ha accolto 14.000 visitatori, presentando oggetti espositivi in grado di raccontare l’essenza del Paese: la pietra, i simboli identitari e il testo della Vita Sancti Marini. Raccontare al mondo la propria storia e identità è la sfida richiesta a ogni Paese partecipante a un’Esposizione Universale, e San Marino l’ha affrontata con un lavoro corale che ha portato a una serie di primati nel percorso delle sue partecipazioni. Il Padiglione ha registrato oltre 3,8 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, promuovendo la storia millenaria della Repubblica attraverso arte, cultura e turismo, e valorizzando l’eccellenza e la creatività del Titano, aprendo la strada a future collaborazioni con il Giappone e la comunità internazionale.

La partecipazione sammarinese a Expo 2025 Osaka si chiude così con un bilancio di grande rilievo: un risultato che unisce affluenza record ed efficienza gestionale, rafforzando il prestigio internazionale del Paese. Il dato sulle presenze conferma l’attrattività del concept espositivo e la forza narrativa di uno Stato piccolo nelle dimensioni ma ricco di storia e valori. Parallelamente, lo shop del Padiglione ha fatto registrare incassi record, segno tangibile dell’apprezzamento per le eccellenze promosse. Determinante è stato il lavoro del Commissariato Generale, fin dalla fase preparatoria, insieme alla professionalità dei manager che hanno guidato le attività a Osaka. Sul piano istituzionale, il momento più alto è stato il National Day del 3 maggio 2025, culminato nello storico incontro ufficiale tra gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, evento riservato a pochi e simbolo della solidità dei rapporti tra i due Paesi e del ruolo di San Marino nel dialogo internazionale.

Dichiarazioni

Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo con delega Expo

«È stato il risultato di una grande squadra. San Marino non è un Paese piccolo: è un Paese grande. Siamo stati riconoscibili e ci è stato riconosciuto il merito di aver realizzato un grande Expo. Dovrei ringraziare tutti, ma rischierei di dimenticare qualcuno. Su tutti, però, il Commissario Generale Filippo Francini, che è rimasto sul posto per mesi. Un manager di grande livello che, insieme ai direttori e ai volontari, è riuscito a far arrivare nel mondo la storia, la cultura e il cuore di San Marino».



Filippo Francini – Commissario Generale della Repubblica di San Marino per Expo Osaka 2025

«Un successo reso possibile dall’impegno instancabile di tutto lo staff del Commissariato e del Padiglione, inclusi volontari e addetti allo shop. Fondamentale anche il supporto concreto di partner e sponsor, decisivo per affrontare le sfide organizzative e logistiche di un evento di questa portata. I numeri parlano chiaro: oltre 3,8 milioni di visitatori e vendite record, a conferma del crescente interesse verso la nostra Repubblica e del rafforzamento della sua attrattività turistica, culturale e commerciale».







