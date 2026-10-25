SdS Turismo: "Storico quarto posto per Violamarie al Junior Eurovision Song Contest 2026: cresce la visibilità internazionale della Repubblica di San Marino"

SdS Turismo: "Storico quarto posto per Violamarie al Junior Eurovision Song Contest 2026: cresce la visibilità internazionale della Repubblica di San Marino".

Si è conclusa a Malta con uno straordinario risultato la partecipazione della giovane artista Violamarie al Junior Eurovision Song Contest 2026, la più importante manifestazione musicale europea dedicata ai giovani talenti, organizzata dall'European Broadcasting Union (EBU). Con il brano Ruota Panoramica, secondo nel voto online altro record assoluto, un inno alla libertà, al coraggio e alla spensieratezza, invitando a guardare il mondo con fiducia e a non lasciarsi frenare dalle paure, la giovane cantante ha rappresentato la Repubblica di San Marino ottenendo uno storico quarto posto finale, il migliore risultato mai raggiunto dal Titano nella competizione. Un piazzamento che assume un significato particolarmente rilevante non solo sul piano artistico e competitivo, ma anche sotto il profilo della promozione internazionale della Repubblica. Il Junior Eurovision Song Contest rappresenta infatti una delle più importanti vetrine mediatiche rivolte al pubblico giovanile europeo, capace di raggiungere milioni di spettatori e di garantire una visibilità significativa ai Paesi partecipanti.

L'edizione 2026, che ha visto la partecipazione di 16 nazioni sotto il tema "The Festa", ispirato alle tradizionali celebrazioni popolari maltesi, ha confermato ancora una volta il ruolo della manifestazione quale spazio privilegiato di incontro tra culture, lingue e sensibilità diverse. In questo contesto, la presenza di San Marino e l'eccellente risultato conseguito da Violamarie hanno contribuito a rafforzare l'immagine di una Repubblica giovane, dinamica e aperta al dialogo internazionale. In rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo era presente a Malta il Segretario Particolare Alan Gasperoni, a testimonianza dell'attenzione istituzionale verso un progetto che negli anni si è consolidato come importante strumento di valorizzazione dei giovani talenti e di promozione del Paese nel panorama mediatico europeo e il Capo Delegazione per la Repubblica di San Marino Denny Montesi.

“Il risultato ottenuto da Violamarie va letto come un successo che appartiene all'intero Paese” ha dichiarato Alan Gasperoni- questo storico quarto posto premia il talento della giovane e talentuosa artista e il lavoro di squadra che ha accompagnato questo percorso, ma rappresenta soprattutto una straordinaria opportunità di visibilità per San Marino. Eventi come il Junior Eurovision consentono alla nostra Repubblica di raccontarsi a un pubblico internazionale, valorizzando la propria identità e rafforzando la propria presenza nei grandi circuiti culturali e televisivi europei, con benefici effetti a ricaduta per il Paese”. La partecipazione sammarinese è conferma del solido percorso costruito negli ultimi anni da San Marino RTV, dalla Segreteria di Stato per il Turismo e da Media Evolution, realtà che hanno investito con continuità nel progetto Junior Eurovision, riconoscendone il valore sia come efficace strumento di promozione Paese.

Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati - Segretario di Stato per il Turismo

La partecipazione al Junior Eurovision va ben oltre il lusinghiero risultato artistico della serata. Ogni volta che la bandiera di San Marino sale su un palco internazionale di questa portata, il nostro Paese entra nelle case di milioni di persone. È un'occasione importante per raccontare la nostra identità, sostenere i giovani talenti e rafforzare la presenza della Repubblica nei grandi eventi europei. Per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento a Violamarie per l'impegno, la passione e la professionalità con cui ha rappresentato il Titano.

Un plauso corale viene rivolto anche all'intera delegazione sammarinese, a San Marino RTV, a Media Evolution e al suo Amministratore Denny Montesi, Capo Delegazione sammarinese al Junior Eurovision Song Contest 2026, per il lavoro svolto nel coordinamento del progetto e nel lungo percorso che ha portato Violamarie a conseguire lo storico quarto posto, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, consolidando una collaborazione che negli anni ha consentito alla Repubblica di San Marino, di rafforzare la propria presenza nell'universo Eurovision. Con Violamarie, la Repubblica scrive una nuova e significativa pagina del proprio percorso eurovisivo, guardando al futuro con rinnovato entusiasmo e progettualità per il futuro.

C.s. Segreteria di Stato Turismo

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