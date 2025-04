Sds Turismo: "Torna Energika, il Festival degli sport all’aria aperta" L'appuntamento primaverile è in programma dal 25 al 27 aprile

Presentato questa mattina presso la Segreteria di Stato per il Turismo il programma della quarta edizione di “Energika: San Marino Outdoor&Adventure Festival”. Tante le discipline che sarà possibile provare durante l’evento in programma dal 25 al 27 aprile, al Campo “Bruno Reffi”. Da questa edizione molte le aree del centro storico coinvolte. Nel corso dei tre giorni, dalle 10 alle 18, esperti maestri e istruttori saranno a disposizione per far provare al pubblico le diverse discipline, in oltre domenica 27 aprile si terrà la Trail Run, evento sportivo agonistico nazionale, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Atletica Leggera, che permetterà al vincitore di approdare agli Europei di Trail in rappresentanza della Repubblica di San Marino. “Si continua a potenziare sempre di più l’offerta -spiega Samuele Guiducci organizzatore dell’evento- attività libere, gratuite, fruibili a tutti. Sarà l'occasione per cimentarsi con tiro con l'arco, slackline, parkour, trail run, e-bike, arrampicata, trekking, yoga e Nordic Walking”. Ritorna la suggestiva slackline, una camminata mozzafiato di 313 metri, dalla Torre Guaita alla Cesta. “Nell’area ex pattinaggio del Campo Bruno Reffi –spiega Antonio Pazzaglia dell’Associazione Burdel Line– ci sarà un’area dedicata alla prova libera della slackline aperta a tutti”. Gli amanti del tiro con l’arco avranno la possibilità di cimentarsi nel campo pratica e su un percorso lungo il sentiero della Torre Cesta. La sede principale del Festival sarà il Campo Bruno Reffi, dove non mancherà la musica dal vivo grazie a “Rotation Stage”, 50 musicisti si esibiranno (dalle 15) con un’attenzione speciale per gli artisti più giovani e del territorio. Energika è organizzato dall’associazione sportiva Track&Field San Marino, in sinergia con la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco, Slackline Bologna, Burdel Line, San Marino Nordic Walking , San Marino Experience, Rotation Stage, con il supporto dell’Ufficio per il Turismo.

C.s. Segreteria di Stato per il Turismo

