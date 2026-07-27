Seconda edizione della partita di futsal tra i giovani dei Soggiorni Culturali e la Nazionale Consiglieri della Repubblica di San Marino

Seconda edizione della partita di futsal tra i giovani dei Soggiorni Culturali e la Nazionale Consiglieri della Repubblica di San Marino.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che questa sera, lunedì 27 luglio, alle ore 18:30, presso il Campo Sportivo "Federico Crescentini" di Fiorentino, avrà luogo la seconda edizione della partita di futsal che vedrà contrapposti i giovani partecipanti alla 44ª edizione dei Soggiorni Culturali e la Nazionale Consiglieri della Repubblica di San Marino. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento Affari Esteri in collaborazione con la Segreteria di Stato per lo Sport, si inserisce nel programma delle attività organizzate nell'ambito dei Soggiorni Culturali, che quest'anno accolgono 26 giovani sammarinesi residenti all'estero, provenienti da Francia, Belgio, Argentina e Stati Uniti d'America. L'incontro sportivo rappresenta un significativo momento di condivisione e di rafforzamento del legame tra la Repubblica di San Marino e le proprie comunità all'estero, favorendo l'incontro tra i giovani partecipanti e le Istituzioni della Repubblica attraverso i valori dello sport, dell'amicizia e dell'appartenenza alla comunità sammarinese. L'evento riveste inoltre una concreta valenza nell'ambito del progetto di valorizzazione dei giovani talenti sportivi di origine sammarinese residenti all'estero. La prima edizione dell'iniziativa ha infatti consentito di individuare Angelina Moraccini, giovane sammarinese residente a Detroit, successivamente convocata ai raduni della Nazionale maggiore femminile di calcio nello scorso mese di giugno. La squadra della Nazionale Consiglieri, vincitrice della prima edizione, tornerà in campo per difendere il titolo in una manifestazione che conferma il valore dello sport quale efficace strumento di promozione dell'identità nazionale e di consolidamento dei rapporti con le comunità sammarinesi nel mondo. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

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