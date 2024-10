Seconda sessione dei negoziati per un accordo tra UE e San Marino relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere

Si è tenuta oggi, in modalità mista, a Bruxelles e da remoto, la seconda sessione dei negoziati per un Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere.

L’incontro, che fa seguito al primo round negoziale avvenuto lo scorso 17 settembre, è stata l’occasione per proseguire l’esame dell’articolato dell’accordo, durante il quale si sono discussi diversi temi riguardanti la speciale situazione della Repubblica nell’ambito della gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea e, in particolare, la cooperazione fra forze di polizia in materia di sicurezza.

Le rispettive Delegazioni sono guidate dall’Ambasciatore designato e Capo della Missione della Repubblica di San Marino presso l’Unione europea, Eros Gasperoni, e dal Capo dell’Unità Schengen digitale della Direzione generale Migrazione e affari interni della Commissione europea, Marc Sulon.

In chiusura della sessione, le parti hanno concordato di proseguire i lavori sul testo aggiornato, scambiandosi le necessarie informazioni. La prossima sessione si terrà il 22 novembre in modalità da remoto.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri