Secondo appuntamento con "Domeniche in musica" dell'Istituto Musicale Sammarinese celebrando i 100 anni di Miles Davis.

Prosegue domenica 8 febbraio 2026 alle ore 17:30, presso l’Istituto Musicale Sammarinese in via N. Bonaparte 4, San Marino Città, il secondo incontro della Rassegna musicale “Domeniche in Musica”, organizzate dall’IMS, curate e condotte dal Prof. Michele Selva. La caratteristica degli incontri è quella dell’“uscire dai confini”, incontrando i vari generi musicali. L’iniziativa è patrocinata della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello della Città di San Marino. Dopo il primo e partecipato appuntamento dedicato a Lucio Battisti, la rassegna affronta una delle figure più iconiche nell’immaginario jazzistico classico e moderno: Miles Davis, del quale quest’anno si celebra il centenario della sua nascita. Se ne ripercorrerà la biografia affascinante e controversa, la nascita e la codifica di stili e atteggiamenti che hanno fatto storia come il “cool jazz”, l’“hard bop”, il jazz sinfonico e modale - fino alle svolte elettroniche, pop e funky. Il tutto intervallato da ascolti, video e soprattutto esibizioni live che culmineranno in una originale jam finale di libera partecipazione. Al termine come di consueto, si terrà una piccola degustazione in collaborazione con Enoteca Valentini, come occasione di piacevole incontro eno-musicale. Il terzo incontro è previsto per domenica 22 febbraio p.v., con la monografia dedicata a Gioacchino Rossini, con esibizioni musicali dal vivo di allievi dell’IMS. Ingresso € 5. Per Info: Tel. 0549 - 883104 - web: www.ims.sm - mail: info@ims.sm

C.s. - Istituto Musicale Sammarinese

