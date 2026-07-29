Secondo appuntamento con Giovedì in Centro il 30 luglio Il Centro Storico si anima fino a tarda sera

Secondo appuntamento con Giovedì in Centro il 30 luglio.

Dopo il successo della serata inaugurale, Giovedì in Centro torna il 30 luglio con un nuovo appuntamento dedicato a cittadini e visitatori, offrendo un'altra occasione per vivere il Centro Storico di San Marino in un'atmosfera vivace e coinvolgente. Anche questo giovedì negozi e attività resteranno aperti fino alle ore 23.00, accompagnando il pubblico in una serata all'insegna dell'intrattenimento, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche.

Il programma artistico, curato da Antonio Ramberti, porterà nelle piazze e lungo le vie del Centro Storico musica dal vivo e spettacoli pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Protagonisti della serata saranno: Maestro e Presidente in Piazza Garibaldi, con il loro coinvolgente spettacolo musicale; il Mago Roby, che sempre in Piazza Garibaldi, incanterà il pubblico con la sua magia; la Cantante Mascherata in Piazza Titano, pronta a conquistare tutti con il suo repertorio; One Man Pier a Porta della Fratta, artista capace di unire musica e intrattenimento in una performance originale; Andy McFarlane in Piazza della Libertà, con le sue sonorità e la sua energia; Sgallo a Porta San Francesco che stupirà il pubblico suonando contemporaneamente tre strumenti.

Le esibizioni si alterneranno nelle diverse location del Centro Storico nelle fasce orarie 20.30-21.15, 21.30-22.15 e 22.20-23.00, trasformando piazze e scorci più suggestivi in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Anche in questa occasione sarà possibile visitare la Prima Torre Guaita, la Seconda Torre Cesta e il Museo di Stato, aperti fino alle ore 22.45, oltre alla mostra “Icone Sacre Pop” di Simone Legno, visitabile fino alle ore 23.00 presso la sede della Segreteria di Stato per il Turismo.

Per tutta la durata dell'evento le attività commerciali e i pubblici esercizi aderenti prolungheranno l'orario di apertura fino alle 23.00, offrendo un'ampia proposta di shopping, degustazioni e momenti di convivialità.

Sarà inoltre possibile vivere un'esperienza dal sapore storico a bordo dell’elettromotrice AB03 del Treno Bianco Azzurro, che effettuerà corse serali dalle 20.30 alle 22.30 con partenza e ritorno da Piazzale della Stazione.

Per accogliere al meglio i visitatori, l’Ufficio Informazioni Turistiche sarà aperto anche in orario serale dalle 19.30 alle 23.00. Per agevolare l'afflusso dei turisti, la Funivia rimarrà in funzione fino alle ore 00.45 e saranno confermate le corse serali aggiuntive dello Shuttle Bus San Marino-Rimini alle ore 22.00 e 23.15.

Promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo e delle associazioni di categoria USC, USOT, UNAS e OSLA, la rassegna continua ad animare il Centro Storico con un calendario di appuntamenti che valorizza il patrimonio della Repubblica attraverso un'offerta capace di coniugare spettacolo, cultura, commercio e accoglienza.

c.s. Ufficio del Turismo

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