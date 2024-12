Secondo appuntamento con il Natale delle Meraviglie. Sabato 7 e domenica 8 dicembre il Centro Storico diventa Un Luogo d’Altri Tempi

Anche questo weekend il Centro Storico di San Marino si trasformerà in Un Luogo d’Altri Tempi per accogliere famiglie, coppie, gruppi di amici e chiunque voglia vivere un’esperienza unica al Natale delle Meraviglie.

Scintillanti luminarie dorate e luci architetturali sottolineano il fascino dei luoghi simbolo della Città di San Marino, a cominciare da Piazza della Libertà che diventerà La Piazza dei Ricordi con La Carrozza delle Meraviglie.

Domenica 8 dicembre sarà una giornata speciale: alle 15.30 le contrade del Centro Storico saranno animate dalla musica e dalla comicità della Brass Marching Band che, con il suo stile vintage, porterà allegria e buonumore al Natale delle Meraviglie improvvisando gag e simpatici momenti di intrattenimento con i visitatori, il tutto accompagnato da sonorità swing e jazz.

Alle 15.45 appuntamento per tutti i bimbi in piazzale Domus Plebis dove un piccolo dinosauro aprirà la Parata per le vie del Centro Storico che terminerà nuovamente in piazzale Domus Plebis: qui avrà inizio lo spettacolo Pindarico del quale sarà il protagonista alle 16.00 circa.

Pindarico è il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Un’avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi aperti. Si gonfia il pallone della mongolfiera: Tutti A Bordo, Si Parte! Come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, il publico entrerà in un mondo di creature straordinarie e improbabili incontri. Al termine dello spettacolo tornerà protagonista la Brass Band con la sua musica e il suo inconfondibile brio.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre al Natale delle Meraviglie, Un Luogo d’Altri Tempi sarà possibile immergersi nell’atmosfera degli anni ’40! Dalla Galleria Montale partirà l'Elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro per un viaggio davvero irripetibile. Dal 1932 al 1944 il Treno Bianco Azzurro ha collegato Rimini a San Marino impiegando circa un’ora per percorrere i 32 km di strada. Il Treno è stato un gioiello della tecnica ferroviaria di allora e quando inaugurò la prima corsa si distinse per innovazione grazie all'utilizzo dell’innovativa trazione elettrica a corrente continua. Proprio come allora, il Capotreno dialogherà con i macchinisti con fischietto e bandiera, dando l'avvio ufficiale al viaggio durante il quale verrà raccontata la storia della ferrovia e si potranno visitare la I e la II classe.

Il Natale delle Meraviglie attende sabato 7 e domenica 8 dicembre tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza d’Altri Tempi con le tante attrazioni e allestimenti nel Centro Storico di San Marino. Programma completo su www.visitsanmarino.com.

L’organizzazione dell’edizione 2024-2025 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.

Sponsor dell’evento: Giochi del Titano, DIPAS Distribuzione Prodotti assicurativi - Agente Generale Unipol Sai, #BRAND Gioielli, Titan Coop, Grafik Art, Sinpar.

Partner tecnici: La Casa Del Natale, PRB Veicoli Elettrici, Cassa Di Risparmio, Cooperativa Agricola Sociale Sora Madre Terra.

Il visual della campagna è stato curato da Expansion Group, MOAB è il partner per la pianificazione media, le immagini saranno realizzate da Evolvency.



INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Luogo d’Altri Tempi



Date ed orari

Weekend del 7 e 8 dicembre, del 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025.

Orario: dalle 10.30 alle 19.00

Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale – Campo Bruno Reffi

Dalle 10.30 alle 19.00 - Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Percorso Experience Alpaca: € 7,00 adulto oppure adulto + bambino - € 10,00 adulto + 2 bambini

La Giostra dei Ricordi – Campo Bruno Reffi

Dalle 10.30 alle 19.00 - Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso € 3,00 una corsa



La Piazza dei Ricordi – Piazza della Libertà

Carrozza delle Meraviglie e Albero di Natale



Ice Park – Cava dei Balestrieri

Fino al 20 dicembre weekend e festivi dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00

Dal 2 dicembre al 20 dicembre nei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.30

Dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Biglietti: € 10,00 per 60 minuti - € 7,00 per 30 minuti - € 4,00 per noleggio pinguini



Mercatini Natalizi – via Eugippo e via Donna Felicissima

Dalle 10.30 alle 19.00 - Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00



Mostra d’Altri Tempi – Galleria Cassa di Risparmio



Mercatini di beneficenza – Galleria Cassa di Risparmio

Dal 6 all’8 dicembre, dal 13 al 15 dicembre, dal 21 al 24 dicembre, il 2 e 3 gennaio

Dalle 10.30 alle 19.00



Great&Good Friends Gospel – Teatro Titano

4 gennaio alle ore 21.00 e 5 gennaio alle ore 18.00

Biglietti: € 12,00 Prevendita sul circuito VIVATICKET e in tutti i punti vendita.

Punto vendita San Marino c/o Freeshop.



Treno Bianco Azzurro – Galleria Montale

7 e 8 dicembre, 21 e 22 dicembre, 26 dicembre, 28 e 29 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio

Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 - il 26 dicembre dalle 14.30 alle 18.00.



Trenino dei Ricordi

Orari: dalle 9.00 alle 19.00, una corsa ogni 30 min.

Biglietti: corsa semplice € 3,00 - andata e ritorno € 5,00 - bambini fino a 120 cm gratis



Servizio Funivia Panoramica

Orari: fino alle ore 19:30. Apertura straordinaria nei giorni 25 dicembre dalle ore 14:30 alle 19:30 e 1° gennaio dalle ore 13:30 alle 19:30



Animazioni e spettacoli

Domenica 8 dicembre, alle 16.00 un piccolo dinosauro accompagnerà i visitatori verso lo Spettacolo Pindarico. Le contrade del Centro Storico saranno animate dalla musica e dalla comicità di una Brass Band dalle sonorità swing e jazz.

Sabato 14 dicembre, appuntamento con il Concerto Gospel alle 17.00 presso la Basilica del Santo. Il gruppo "Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir" scalderà i cuori di grandi e piccini alternando brani tradizionali e canzoni più contemporanee.

Sabato 28 dicembre, alle 16.30 per le contrade del Centro Storico lo Show delle Mongolfiere tratto dal romanzo "Il Giro del Mondo in 80 Giorni" di Jules Verne

Lunedì 6 gennaio, dalle 16.30 si celebrerà l'ultima giornata de Il Natale delle Meraviglie con la parata itinerante della marching band Funky is the way.



Social Contest

Torna anche quest'anno il contest che premia la foto più bella nelle principali attrazioni del Natale delle Meraviglie pubblicate su Instagram con #sanmarinounluogodaltritempi e #nataledellemeraviglie. In palio una favolosa bici Atala a pedalata assistita messa in palio da PRB srl Veicoli Elettrici.

Cartolina Natalizia

Nei 2 Info Point sarà in distribuzione la Cartolina Natalizia sulla quale collezionare i timbri presso le attrazioni del Natale come l’Ice Park, l’Info Point e il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale. Al completamento dei timbri, il visitatore potrà ricevere un Gift realizzato da Brand Gioielli e, presentando la cartolina presso lo sportello della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino S.p.a., avere l’Annullo Postale da collezione creato appositamente per il Natale delle Meraviglie

Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com



Ufficio del Turismo San Marino