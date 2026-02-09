Secondo incontro del corso "Finanze al femminile: libertà e consapevolezza"

Mercoledì 11 febbraio, a partire dalle ore 20.30, presso la Sala Montelupo a Domagnano si terrà il secondo incontro del corso “Finanze al Femminile: Libertà e Consapevolezza”, promosso da Unione Donne Sammarinesi, con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità e in stretta collaborazione con il Gruppo LEI dell’Università di San Marino e con Banca Centrale. Dopo la prima serata dedicata all’importanza dell’autonomia economica come prevenzione della violenza di genere, si entrerà nel vivo dei temi più strettamente economici e finanziari grazie al contributo di relatrici e relatori esperti di Banca Centrale. L’incontro verterà su “Pianificazione finanziaria e tutele dei risparmiatori a San Marino”, entrambi aspetti di grandissima rilevanza. La lezione sarà infatti dedicata alle basi pratiche della finanza personale (budget, distinzione spese ordinarie/straordinarie, consuntivo, fondo imprevisti), con esempi ed esercizi (classificazione delle spese) e dimostrazione di uno strumento di pianificazione personale liberamente scaricabile ed utilizzabile quotidianamente. Nella seconda parte della serata, con una presentazione ad hoc dedicata al sistema finanziario di San Marino, verranno forniti richiami essenziali ai concetti di rischio e buone pratiche di tutela: ad esempio, come verificare operatori autorizzati e come comportarsi in caso di dubbi o sospetti di truffe. Verranno utilizzati brevi video didattici, predisposti da Banca d’Italia che da anni si occupa di educazione finanziaria, anche con iniziative specifiche per le donne, slide esplicative e sistemi di interazione per consentire al pubblico di porre domande, anche in forma anonima, agli esperti di Banca Centrale che guideranno la serata. Si ricorda che gli incontri sono aperti a tutte e tutti, la frequenza è libera e gratuita. È stato predisposto un modulo di iscrizione che volendo può essere compilato in forma anonima (nella presentazione del corso sulla pagina www.unionedonnesammarinesi.org si trova il link), ma ci si può anche presentare direttamente alla sala Montelupo.

