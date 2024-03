Secondo incontro di San Marino verso l'Europa

Secondo incontro di San Marino verso l'Europa.

Nella serata di martedì si è tenuta la seconda serata pubblica del ciclo di incontri dal titolo “San Marino verso l’Europa. I contenuti dall’Accordo”, patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, promossa e organizzata dalla Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino. In seguito all’ampia partecipazione registrata in occasione della prima serata, anche nel secondo incontro, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Presidente della SUMS, Marino Albani, ed il Professore Michele Chiaruzzi hanno approfondito i temi relativi all’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione europea con un particolare focus sulle libertà di circolazione di merci, persone e lavoratori.

Si è inoltre riscontrata una numerosa ed interessata presenza, all’interno del pubblico, di giovani e studenti, intervenuti con domande e richieste di chiarimenti. In apertura sono state illustrate le caratteristiche proprie del Mercato unico, il quale offre reciprocità di trattamento, garantendo certezza giuridica, concorrenza leale e cooperazione transazionale, riducendo le barriere ed apportando benefici comuni ai destinatari. Il Segretario di Stato Beccari ha ribadito il concetto del diritto di equivalenza dei cittadini e imprese sammarinesi a quelle europee, il principio di non discriminazione, dettagliando inoltre il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Focalizzandosi sulla libera circolazione delle merci, il Segretario di Stato Beccari ha fornito una serie di elementi di carattere tecnico relativi al documento amministrativo T2, alla tutela del consumatore e al rispetto degli standard di certificazione europei.

“L’Accordo di Associazione ricomprende un’importante strumento per San Marino – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – ossia una clausola generale di salvaguardia che la Repubblica può invocare su qualunque tema, qualora si dovessero verificare eventuali distorsioni rilevanti ai fini del mantenimento della situazione socio-economica sammarinese, derivanti proprio dall’applicazione e attuazione dell’Accordo”. Presentate inoltre al pubblico presente le deroghe più significative che San Marino ha negoziato riguardanti, in maniera particolare, la libera circolazione delle persone, attraverso l’introduzione di tetti annuali sotto forma di quote, dettagliando ulteriormente le modalità di concessione di titoli di soggiorno. Il Presidente della SUMS, Marino Albani, ha espresso grande soddisfazione per la partecipata platea sempre presente alle serate promosse che sono state fortemente apprezzate anche grazie al prestigio dei relatori; aspetto che conferma la notevole importanza del progetto di divulgazione sui temi e sui contenuti dell’Accordo.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera ricordare che l’intera serata è stata registrata e andrà in onda venerdì 15 marzo alle ore 21.30 su San Marino RTV, e che il prossimo incontro pubblico si terrà mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 20:45 presso la Sala Little Tony di Serravalle.

