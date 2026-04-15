Secondo step per "Acqua viva" progetto Made in San Marino

Secondo step per "Acqua viva" progetto Made in San Marino.

La campagna “ACQUA VIVA” contro la plastica a tavola, è al cuore dell’edizione 2026 del Green Festival San Marino, organizzato il 9 e 10 maggio con il contributo della Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura. Lanciata a fine marzo - con a capofila la Segreteria di Stato per il Lavoro con i Rapporti con l’A.A.S.S., e le Segreterie per il Territorio, Istruzione e Giustizia con delega alle Famiglie, “ACQUA VIVA” indaga il rapporto dei cittadini sammarinesi con il consumo dell’acqua di rete, garantito da un’azienda pubblica che con trasparenza garantisce accesso ai dati relativi alla qualità dell’acqua e che - in collaborazione con il Green Festival San Marino - ha avviato una campagna capillare di informazione rivolta in particolare ai bambini che frequentano i plessi della Scuola Elementare e alle loro famiglie attraverso dei questionari sulle abitudini del consumo a tavola di acqua di rubinetto, con o senza addolcitori e depuratori, o di acque minerali.

L’obiettivo, già condiviso già con il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori, e ripreso nel festival col Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, è la riduzione dei rifiuti prodotti, in particolare della plastica legata agli imballaggi in PET dell’acqua minerale. “Abbiamo coinvolto l’Acquedotto pugliese (AQP), la più grande azienda pubblica di gestione del servizio idrico integrato in Italia, che sarà presente al Green Festival con il dirigente Vito Palumbo, per condividere l’esperienza legata alla promozione del consumo di acqua di rubinetto” sottolinea Gabriele Geminiani, ideatore e curatore della manifestazione. “AQP, negli incontri preliminari, ha evidenziato vivo interesse a un incontro che assume carattere istituzionale grazie alle Segreterie della Repubblica di San Marino coinvolte” aggiunge Geminiani che sin dall’inizio ha concepito il festival “come un connettore e catalizzatore di relazioni e dialogo fra gli attori del cambiamento”.

Titolo del Green Festival San Marino giunto alla sua 8° edizione è “ACQUA VIVA. Basta plastica a tavola. Acqua del rubinetto e in bottiglia a confronto”

“Oltre a un funzionario dell’Azienda dei Servizi (AASS) e un rappresentante di Romagna AcqueSocietà delle Fonti Srl (per il quale siamo in attesa di risposta), saranno presenti anche un docente di Psicologia dei consumi, Bruno Maria Mazzara, dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, e i rappresentanti della campagna Venice Tap Water, che a Venezia monitorano il funzionamento delle fontane pubbliche che erogano acqua potabile e hanno realizzato una mappa fruibile online dai turisti: un esempio interessante che a San Marino, che condividere con Venezia l’alta attrattività verso i turisti e il riconoscimento del World Heritage UNESCO, potrebbe essere replicato” spiega Luca Martinelli, giornalista e consulente del San Marino Green Festival per la campagna “ACQUA VIVA”.

Verso la fine della prossima settimana ci sarà una conferenza stampa di presentazione presso la Segreteria di Stato al Lavoro con il Segretario Ciacci che puntualizza: “Come Segreteria sosteniamo il Green Festival poiché negli anni ha dato prova di essere un network importante e in costante crescita, nell'ambito della sostenibilità. Sia per i temi trattati che per la rete di relazioni che ha messo a disposizione della nostra comunità".

L’appuntamento con il San Marino Green Festival è a Podere Lesignano, sabato 9 e domenica 10 maggio. Il convegno di apertura è in programma tra le 10 e le 13, con i saluti iniziali affidati alle Istituzioni. A breve il programma completo.

Comunicato stampa

Green Festival San Marino

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