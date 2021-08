Sede di via del Pino: dichiarazione del Presidente della Provincia

“Sia la scuola, che la Provincia che il Comune di Rimini – dichiara il presidente della Provincia Riziero Santi - non farebbero mai una cosa in contrasto con l'interesse e la sicurezza degli studenti e senza farsi carico delle preoccupazioni dei genitori. La sede di via del Pino di Rimini è stata scuola fino a tre anni fa e risponde alle norme di sicurezza standard previste per i plessi scolastici: staticità e sismica al momento della costruzione. In pratica, lo stabile è nelle medesime condizioni di ogni altro presso scolastico non di nuova generazione e in attesa di interventi di miglioramento sismico. Sullo stabile si stanno svolgendo i lavori di adeguamento e saranno anche svolte verifiche di sicurezza necessarie e suppletive, provvedendo ai miglioramenti ulteriori possibili. In alternativa a via del Pino, considerata l’impossibilità già verificata di reperire strutture alternative più idonee (e belle), la dirigenza scolastica, stante l’esubero del numero di studenti iscritti e le norme sul distanziamento, dovrebbe rivedere gli orari organizzando le lezioni su doppi turni, mattino e pomeriggio.”