Sedici posti per il nuovo ciclo del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università di San Marino.

“Un’opportunità per studiare con alcuni fra i più affermati storici del momento in campo sociale, politico ed economico, della filologia e della filosofia, della letteratura e della storia dell’arte”. Quella descritta da Paulo Butti de Lima è la possibilità offerta dalla quindicesima edizione del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di cui è il direttore scientifico. Il percorso formativo, che nelle ultime edizioni ha coinvolto accademici e autori come Luciano Canfora, Aldo Schiavone, Franco Cardini, Massimo Cacciari, Donald Sassoon e Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei, si svilupperà fra il 2021 e il 2024 offrendo occasioni per il confronto, l’ascolto e l’approfondimento riservate a sedici laureati da tutto il mondo. “La nostra realtà - spiega Butti de Lima – si caratterizza per un’esperienza in cui il rapporto diretto fra gli iscritti e i docenti, provenienti delle più importanti istituzioni europee, crea le basi per preziosi scambi accademici. Il nostro programma - prosegue - prevede seminari svolti sul Titano e momenti di indagine nei più prestigiosi centri accademici del continente. Ogni studente opererà sotto il coordinamento di uno specialista scelto dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell'Ateneo sammarinese. Le lezioni si terranno in lingua italiana, inglese e francese”. Il bando di concorso attraverso il quale verranno selezionati i partecipanti, all’interno del quale sono previste dieci borse di studio, è riservato a candidati che non hanno compiuto i 32 anni di età, di qualsiasi nazionalità, laureati in discipline storiche. Alla domanda di partecipazione andrà allegato, fra le altre cose, un progetto di ricerca da definire, in caso di ammissione, con il Consiglio Scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici. Ne fanno parte, fra gli altri: Maurice Aymard, Laura Barletta, Adriano Prosperi, Stefano Zamagni, Giovanni De Luna e il Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro il 14 gennaio prossimo alla Scuola Superiore di Studi Storici, Salita alla Rocca 44 – 47890 - San Marino. Oltre all’invio del materiale cartaceo, è necessario completare l’iscrizione online all’indirizzo www.unirsm.sm/iscrizionidottorato. Le attività didattiche inizieranno nel giugno 2021.

