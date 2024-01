Seduta Consiglio Giudiziario 12.01.2024

Seduta Consiglio Giudiziario 12.01.2024.

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 12 gennaio 2024, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, una seduta del Consiglio Giudiziario. Per quanto riguarda i commi trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni da parte dell’Ecc.ma Reggenza, la seduta è proseguita con l’adozione del piano di formazione dei magistrati per l’anno 2024 proposto dal Dirigente del Tribunale. A seguire, il Consiglio Giudiziario - dopo aver esaminato le relazioni del Dirigente del Tribunale sugli Uditori Commissariali partecipanti ai bandi per il reclutamento per la selezione interna di un Procuratore del Fisco e di un Commissario della Legge - ha nominato all’unanimità gli Uditori Commissariali Manuela Albani e Elia Zaghini, rispettivamente, Procuratore del Fisco e Commissario della Legge. Le nomine, essendo avvenute tramite progressione di carriera, hanno effetto immediato.

cs Consiglio Giudiziario

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: