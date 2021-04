Segnalazioni sul servizio di pagamento online della tassa di circolazione per i veicoli iscritti nel Registro Immatricolazione Veicoli tenuto da URAT

Segnalazioni sul servizio di pagamento online della tassa di circolazione per i veicoli iscritti nel Registro Immatricolazione Veicoli tenuto da URAT.

La Direzione della Funzione Pubblica in riferimento a recenti segnalazioni inviate ai mezzi di informazione da un cittadino su presunti malfunzionamenti dell’applicativo MOTO che consente il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli iscritti nel Registro immatricolazione veicoli, si è immediatamente attivata per le verifiche del caso. Da un controllo con il supporto del servizio informatico, sono emersi negli ultimi giorni solamente alcuni tentativi di pagamento non andati a buon fine, tutti recanti errori di imputazione di qualche dato (Targa, numero di carta di credito, codice di validazione del servizio carta della banca emittente, etc.) o tentativi di pagamento di tasse di circolazione scadute da molto tempo e, quindi, non più pagabili online. Segnaliamo nuovamente come vi sia un servizio di ascolto della Pubblica Amministrazione a cui l’utente può rivolgersi per chiarimenti con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo paaperta@pa.sm, e sia anche attivo il servizio di assistenza tecnica dei servizi online PA, raggiungibile con il tasto verde e la scritta “serve aiuto clicca qui” sul pannello di login o dai singoli applicativi. Per ciò che attiene l’applicativo MOTO in particolare l’utente può rivolgersi all’indirizzo mail supporto.moto@pa.sm. Rammentiamo che poi possano verificarsi temporanee cadute di linea, ma comunque brevi, che creano, come per tutte le procedure informatiche, limitati malfunzionamenti e che, in alcuni casi, possano anche verificarsi problemi sul circuito bancario cui fa capo la carta di credito dell’utente, e quindi non dipendenti dalla Pubblica Amministrazione. Si ringraziano anticipatamente gli utenti che vorranno segnalare problemi di operatività dei servizi online, così da permettere all’Amministrazione Pubblica di mettere costantemente in campo interventi di miglioramento. Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549-882837.





