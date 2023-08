Segretaria Sanità: urgenza di collaborare senza alimentare polemiche

La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale riguardo ad alcune notizie apparse sulla stampa riafferma che la sanità sammarinese, ma non solo, ha l’esigenza e l’urgenza di collaborare per rispondere ai bisogni della cittadinanza, senza alimentare lo scontro e la polemica. Certamente sono legittimi ed utili proposte, consigli, suggerimenti ed anche critiche ma volti all’analisi oggettiva delle problematiche che sono complesse ed articolate e richiedono una valutazione ampia e ponderata. La Segreteria di Stato si è da subito attivata per cercare di trovare soluzioni agli annosi problemi che pesano sul settore da vari anni e “i danni generati non si risolvono certo con la bacchetta magica”. La Segreteria di Stato conferma che si continuerà ad adoperare per una sanità pubblica, efficiente e rispondente ai bisogni degli utenti, mettendo in atto, le azioni necessarie per valorizzare professionalità e competenze, contenendo i costi. Si porta a conoscenza che le direttive ed i provvedimenti adottati hanno già consentito di ridurre le liste di attesa in alcuni ambiti e che sono state attivate disposizioni per la riorganizzazione graduale della COT volte al potenziamento della Medicina territoriale. Pertanto, a chi giova fomentare il malcontento? Non certo ai sammarinesi.

