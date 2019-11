Segretario allo sport soddisfatto per il Protocollo d’Intesa tra Scuola Secondaria Superiore e Fsgc

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e lo Sport Marco Podeschi esprime la sua personale soddisfazione per la firma dell’importante Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data odierna, fra la Scuola Secondaria Superiore e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, per attivare una dinamica collaborazione fra la Scuola e lo Sport. L’intesa intende favorire il percorso educativo di studenti-atleti di interesse federale che praticano l’attività calcistica frequentanti la Scuola Secondaria Superiore con un dialogo più aperto e collaborativo. Questo è il primo risultato raggiunto dal Comitato Tecnico Scientifico, nato nel Ottobre 2018, grazie alla sottoscrizione dell’importante Memorandum d’Intesa fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e lo Sport e la FSGC. Con questo accordo –sottolinea Podeschi- due importanti istituzioni, senza sostituirsi alla famiglia che rimane il principale referente per le attività di studio e la pratica sportiva, collaboreranno in maniera attiva per agevolare il percorso degli studenti-atleti nel loro doppio impegno sportivo e scolastico. Questo primo accordo –sostiene Podeschi-, che non ha esperienze similari in altre realtà territoriali a noi vicine, potrebbe diventare un’esperienza positiva da seguire anche per altre discipline sportive che vedono coinvolti i nostri giovani atleti. Il protocollo d’intesa, che testimonia la capacità dell’istituzione scolastica di dialogare con le altre agenzie educative e formative che operano nei settori non solo sportivi, potrebbe tradursi, in futuro, in un fattore attrattivo capace di orientare le scelte degli studenti impegnati in attività agonistiche extrascolastiche. Un ultimo sentito ringraziamento, da parte del Segretario di Stato per l’Istruzione e lo Sport Podeschi, viene indirizzato al Dirigente e al corpo docente della Scuola Secondaria Superiore per la grande disponibilità dimostrata di collaborare con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio nell’interesse di tanti giovani studenti-atleti.

Segreteria di Stato per l’Istruzione, Cultura, Sport