Segretario di Stato per gli Affari Esteri incontra il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese

Si è svolto oggi il tradizionale incontro annuale con i Rappresentanti del Corpo diplomatico e consolare sammarinese organizzato dalla Segreteria di Stato e dal Dipartimento Affari Esteri. L'appuntamento annuale rappresenta un importante momento di incontro tra la Repubblica e quanti sono chiamati a rappresentarla oltre i suoi confini, consentendo di aggiornare la rete diplomatica e consolare, condividere le principali direttrici della politica estera sammarinese e confrontarsi sulle questioni connesse all'esercizio del mandato. La giornata si è aperta con l'Udienza Ufficiale concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva, presso Palazzo Valloni, alla presenza dei rappresentanti della rete diplomatica e consolare della Repubblica giunti a San Marino per l'occasione. Nel corso dell'Udienza è stato richiamato il profondo legame che unisce le Istituzioni sammarinesi alla propria storia e al rapporto di amicizia e collaborazione costruito nei secoli con i paesi vicini. In questo contesto è stato ricordato il valore della figura dei Capitani Reggenti, magistratura suprema della Repubblica e simbolo della continuità istituzionale sammarinese, che incarna i principi di equilibrio, collegialità e garanzia democratica propri dell'ordinamento del Paese. È stata inoltre evidenziata la struttura della rete di rappresentanza internazionale della Repubblica, composta da Funzionari Diplomatici e da Agenti diplomatici e consolari, chiamati a svolgere un ruolo essenziale nella tutela dei cittadini sammarinesi all'estero, nel sostegno alle imprese impegnate nei mercati internazionali e nella promozione delle relazioni economiche, culturali e istituzionali. I lavori sono proseguiti presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, dove il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ringraziato i rappresentanti del Corpo diplomatico e consolare per l'impegno con cui contribuiscono quotidianamente alla promozione e alla tutela degli interessi sammarinesi nel mondo. Ha quindi aperto la sessione di approfondimento con l'intervento dal titolo “La nuova stagione della politica estera sammarinese”, interpretando le linee di indirizzo e promuovendo canali di confronto sui principali dossier bilaterali e multilaterali. Nel suo intervento, il Segretario di Stato ha ricordato gli ultimi avvenimenti mondiali e ha sottolineato come la diplomazia sia oggi chiamata ad operare in uno scenario caratterizzato da cambiamenti sempre più rapidi, dove transizione digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità, sicurezza e nuove dinamiche economiche ridefiniscono priorità e modalità dell'azione internazionale. Una trasformazione che richiede una rete diplomatica capace di adattarsi con tempestività, mantenendo saldi i valori e l'identità della Repubblica. La partecipazione all'incontro ha confermato il forte legame tra San Marino e la propria rete di rappresentanza all'estero, una risorsa strategica per la Repubblica, che intrattiene relazioni bilaterali con 160 Stati, di cui 159 a livello diplomatico, e può contare su una rete composta da 179 funzionari diplomatici e agenti diplomatici e consolari presenti in diverse aree del mondo. Al centro della riflessione, le prospettive che si aprono per la Repubblica in una fase particolarmente significativa per il suo posizionamento internazionale. La prossima firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione europea rappresenta, in questo percorso, un passaggio strategico e l'avvio di una nuova fase della proiezione internazionale sammarinese. L'Accordo non costituisce un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza, dal quale rafforzare ulteriormente la presenza internazionale della Repubblica e sviluppare nuove opportunità. Una prospettiva che non significa rivolgere lo sguardo esclusivamente all'Europa: la politica estera sammarinese continuerà a fondarsi sulla qualità delle relazioni bilaterali e sulla partecipazione attiva ai principali contesti multilaterali. Un ruolo centrale in questa nuova fase spetterà alla rete diplomatica e consolare, chiamata a contribuire concretamente allo sviluppo delle relazioni internazionali della Repubblica, alla tutela dei suoi interessi e alla promozione della sua identità e dei suoi valori. Nel corso dell'incontro il Direttore Affari Politici e Diplomatici, Ambasciatore M. Alessandra Albertini, ha approfondito il posizionamento della Repubblica di San Marino nello scenario internazionale e l’importanza delle relazioni che intrattiene con gli altri Paesi, mentre il Dott. Luca Ghinelli, funzionario della Direzione Affari Europei, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori relativi al recepimento dell'acquis contenuto nell'Accordo di Associazione con l'Unione europea. È stata inoltre presentata la prima edizione del volume “La Repubblica nel mondo. Annuario della politica estera sammarinese (I/2025)”, curato dal Prof. Michele Chiaruzzi, quale nuovo strumento di approfondimento e documentazione dell'attività internazionale della Repubblica. L'incontro si è concluso con una sessione interattiva, che ha offerto ai rappresentanti del Corpo diplomatico e consolare uno spazio di confronto diretto sulle principali questioni connesse al loro mandato. Un appuntamento che ha confermato l'importanza di mantenere un dialogo costante tra le Istituzioni della Repubblica e la propria rete di rappresentanza nel mondo, in una fase che apre nuove prospettive e richiede una diplomazia sempre più presente, dinamica e qualificata.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri







