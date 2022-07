Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini nel Regno Unito

Diversi gli incontri prestigiosi tenuti dal Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini nell’ambito di una visita nel Regno Unito: accompagnato dal Console Generale a Londra, Maurizio Bragagni, Lonfernini si è intrattenuto a colloquio con l’ex Segretario inglese alla Difesa e all'Istruzione Gavin Williamson MP, con il quale si è discusso del ruolo attuale e dei risultati del Gruppo di Amicizia Interparlamentare sammarinese con il Regno Unito (APPG) su San Marino e di come utilizzare meglio la dimensione parlamentare per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. Williamson ha espresso il desiderio di unirsi all'APPG su San Marino e di contribuire con nuove idee al suo lavoro futuro. Nell’ambito della sua trasferta britannica, Lonfernini ha ricevuto il Dottorato Honoris Causa in Scienze Politiche dall'Università di Bolton, classificata dal The Guardian tra le 50 migliori università del Regno Unito. Il conferimento del titolo accademico onorifico è stato per Lonfernini l’occasione per incontrare il Cancelliere dell'Università di Bolton, The Earl of St Andrews, George Philip Nicholas Windsor, il Vice Cancelliere, Professor George Holmes DL e altri membri del management e del personale accademico dell'università. Durante gli incontri si è discusso di come proseguire e rendere sempre più efficaci le relazioni tra le rispettive realtà, nonché dei risultati ottenuti finora e del ruolo futuro del Consolato di San Marino a Londra nel promuovere e proteggere gli interessi di San Marino e dei suoi cittadini nel Regno Unito.