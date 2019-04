Segreteria Affari Esteri: aperti i lavori della 46° Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero

Si sono aperti questa mattina a Palazzo Begni i lavori della 46° Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all'estero e si chiuderanno domani, domenica 7 aprile. Dopo il discorso iniziale del presidente Otello Pedini sono intervenuti il Segretario per gli Affari Interni, Guerrino Zanotti e il Segretario per gli Affari Esteri, Nicola Renzi. I partecipanti della consulta sono stati inoltre ricevuti in Udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori.

Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri