Segreteria Affari Esteri: Audizione di una delegazione governativa alla Camera dei Deputati del Parlamento italiano

Nella giornata odierna una delegazione governativa sammarinese, composta dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, e per l’Industria, Rossano Fabbri si è recata a Montecitorio, per partecipare ad un’audizione informale presso la XIV Commissione della Camera dei Deputati dedicata alle Politiche dell'Unione europea, cui spetta la formulazione di un parere sull'Accordo di Associazione tra l'Unione europea il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino per la III Commissione Affari Esteri e Comunitari; tra gli auditi anche il Presidente della Commissione Consiliare permanente Affari Esteri, Michele Muratori.

Principale argomento di discussione e confronto è stato l'Accordo di Associazione, le sue particolarità e i benefici che in virtù di questo Accordo discenderanno nel rapporto tra San Marino, Italia ed Unione europea.

L'Alta delegazione sammarinese ha avuto l’occasione di sottolineare l'impegno di San Marino verso questo percorso, delle sfide che attendono la Repubblica, che si tradurranno in opportunità economiche, sociali e culturali, ma anche politiche, giacché il Titano si sente già parte della famiglia europea. Particolare enfasi è stata data alla condivisa e solida volontà politica e sociale che caratterizza questa e le precedenti Legislature che 10 anni fa hanno intrapreso questo percorso.

Durante il confronto, è stato sottolineato che i benefici derivanti dall’Accordo non si limitano ai soli cittadini sammarinesi, ma si estendono anche ai numerosi cittadini comunitari che intrattengono quotidiane relazioni con la Repubblica.

Sia il Presidente On. Alessandro Giglio Vigna che la Relatrice, On. Ambrosi hanno speso parole di apprezzamento e di sostegno per quanto riguarda l'Accordo di Associazione, riconoscendo che questo Accordo potrà contribuire ad aumentare le sinergie e gli storici e ottimi rapporti bilaterali fra i due Paesi.

L'audizione ha rappresentato la prima di una serie di iniziative di confronto che comprenderanno anche una visita della stessa Commissione Parlamentare a San Marino.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri