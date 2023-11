Segreteria Affari Esteri: Chiusure al traffico veicolare per la visita del Presidente della Repubblica Italiana

Segreteria Affari Esteri: Chiusure al traffico veicolare per la visita del Presidente della Repubblica Italiana.

La Segreteria di Stato e il Dipartimento per gli Affari Esteri informano che in data odierna è stata emessa l’ordinanza n. 244/2023 a firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni, che dispone alcune chiusure al traffico veicolare, con divieto di sosta, nel Castello della Città di San Marino, in occasione della Visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana S.E. Sergio Mattarella.

Per migliore conoscenza si allega il testo dell’ordinanza citata.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri e Dipartimento per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: