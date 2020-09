Segreteria Affari Esteri: conferimento onorificenza al Console Bragagni

Nella giornata odierna, a Palazzo Begni, è stata conferita l’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata al Console Onorario di San Marino nel Regno Unito, Maurizio Bragagni.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto calorosamente il Console, ringraziandolo per l’incessante attività portata avanti durante il difficile periodo dell’emergenza sanitaria. Un impegno prezioso, soprattutto volto a comunicare all’estero i temi cari alla Repubblica e a reperire forme di solidarietà per la lotta al covid-19 in terra sammarinese, sia a livello personale che istituzionale.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera ringraziare il Console Bragagni per tutte le attività che, sin dall’inizio del suo mandato, ha condotto con grande spirito di collaborazione e dedizione: dall’inaugurazione della nuova sede Consolare di San Marino a Londra, fino alle opportunità di tirocinio per i giovani sammarinesi, così come appunto lo sforzo compiuto nell’ottica della solidarietà internazionale nel recente periodo di crisi sanitaria globale.

L’incontro è stato inoltre occasione di dialogo su alcune delle prossime attività previste sul piano bilaterale, nonché di aggiornamento sulla realtà politica e sociale sammarinese contemporanea.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri