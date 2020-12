Segreteria Affari Esteri: Congedo dell' Ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica di San Marino, Lewis M. Eisenberg

Segreteria Affari Esteri: Congedo dell' Ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica di San Marino, Lewis M. Eisenberg.

In mattinata, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si è collegato in videochiamata con l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica di San Marino, Lewis M. Eisenberg, il quale proprio oggi si sarebbe dovuto recare in Repubblica per una visita di congedo che, per prudenza in periodo di COVID-19, si è deciso di effettuare da remoto.

Nel corso del cordiale colloquio, a cui ha preso parte anche il Console Generale degli Stati Uniti Ragini Gupta, il Segretario di Stato Beccari ha ricordato le ottime e storiche relazioni fra i due Paesi, celebrate ulteriormente l’anno scorso durante il bicentenario della sede Consolare statunitense a Firenze. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha altresì aggiornato l’Ambasciatore Eisenberg sul forte impegno del nuovo Governo sammarinese per il superamento degli attuali problemi del nostro sistema economico, della lotta al COVID-19 e su tutte le collaborazioni in atto sul piano bilaterale.

Il Segretario di Stato Beccari ha auspicato un’ulteriore crescita dei rapporti fra i due Paesi, confermando l’intenzione sammarinese di ricercare nuove opportunità nell’ambito internazionale per favorire un rapido superamento dell’attuale situazione di crisi sanitaria globale che sta interessando anche la Repubblica di San Marino.

L’Ambasciatore Eisenberg ha ricordato a sua volta i profondi ed antichi legami di amicizia fra i due Paesi. Il Diplomatico statunitense si è detto certo che anche la nuova Amministrazione del suo Paese continuerà a dare la massima disponibilità per favorire l’incremento delle relazioni politiche, economiche e culturali con la Repubblica di San Marino.

Per entrambi l’auspicio è quello di potersi incontrare nuovamente a gennaio, questa volta di persona, se la situazione sanitaria lo permetterà.

L’Ambasciatore Eisenberg ha in seguito incontrato, sempre online, anche il Segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi e, nella giornata di venerdì, si collegherà con il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri



I più letti della settimana: