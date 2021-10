Segreteria Affari Esteri: Consegnata in mattinata al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce decorato con il Gran Collare dell’Ordine Equestre di San Marino

A procedere direttamente alla consegna della più alta Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce decorato con il Gran Collare dell’Ordine Equestre di San Marino, concessa dal Consiglio Grande e Generale è stato l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro accolta, in mattinata al Quirinale, dal Consigliere Diplomatico del Presidente, Amb. Emanuela D’Alessandro.

A margine della consegna dell’Onorificenza, per la quale il Presidente Mattarella ha espresso sentimenti di sincera e profonda gratitudine, l’Ambasciatore Rotondaro si è intrattenuta a colloquio con il Capo di Stato, ottenendo conferma della amicizia e della fervida collaborazione esistente tra i due Stati e ulteriormente consolidatesi attraverso la visita del 27 maggio scorso, che ha segnato un sensibile passo in avanti nella volontà comune di programmare nuove traiettorie di cooperazione e sviluppo e progetti condivisi.

Si è trattato di un incontro privato ottenuto in via straordinaria e che ha messo in luce, anche attraverso l’amabilità e l’atteggiamento positivo e propositivo del Presidente, la particolarità del momento in rapporto alle relazioni bilaterali.

L’occasione ha favorito un rapido excursus sui principali ambiti di collaborazione, consentendo altresì il richiamo ai più recenti risultati ottenuti, quali la firma dell’Intesa bilaterale in materia radiotelevisiva e ai prossimi incontri istituzionali già calendarizzati.

L’Ambasciatore Rotondaro ha più volte espresso al Presidente Mattarella i sensi della più viva gratitudine e della più alta stima del popolo sammarinese per l’encomiabile svolgimento del suo alto mandato.

