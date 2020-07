Segreteria Affari Esteri: donazione dal Governo del Giappone

Nuova donazione alla Repubblica di San Marino, questa volta da parte del Governo del Giappone, il quale ha fatto pervenire un quantitativo pari a 2500 compresse del farmaco anti virale Avigan.

L’iniziativa è stata portata a termine grazie alla collaborazione dell’Ambasciata di San Marino a Tokyo e dell’Ambasciata di San Marino in Italia, con il supporto logistico dell’UNOPS (United Nations Office for Project Services) per facilitarne la consegna.

Gli articoli sono destinati a scopi umanitari in risposta all’emergenza sanitaria, arginata nella Repubblica di San Marino ma ancora al suo picco in molti Paesi del mondo.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera ringraziare il Governo giapponese per il gesto, che ancora una volta denota la capacità degli Stati di aiutarsi a vicenda e trovare insieme soluzioni alle sfide globali come quelle poste dal covid-19.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri