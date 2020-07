Segreteria Affari Esteri: donazione dal Qatar a San Marino

Segreteria Affari Esteri: donazione dal Qatar a San Marino.

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri rendono noto l’ennesimo gesto di solidarietà nei confronti di San Marino, questa volta da parte dello Stato del Qatar, che ha donato alla Repubblica una somma pari a 150.000 dollari americani. L’Ambasciatore del Qatar in Italia nonché Ambasciatore non residente presso la Repubblica di San Marino, Abdulaziz bin Ahmed Al Malki, ha incontrato oggi a Roma l’Ambasciatore di San Marino presso la Repubblica italiana, Daniela Rotondaro, e ha consegnato l’importante contributo da parte della Qatar Charity, inteso come prezioso ausilio destinato alla lotta al Covid-19 nella Repubblica di San Marino. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nel richiamare le ottime relazioni bilaterali esistenti e la collaborazione anche a livello multilaterale, desidera ringraziare lo Stato del Qatar, S.A. l’Emiro, il Governo e il tutto popolo del Qatar per questo generoso e significativo contributo, frutto di una positiva e concreta capacità di cooperazione internazionale e di solidarietà tra Stati. Tale cooperazione è resa ancor più necessaria di fronte alle sfide dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che, in vari modi, continua a mettere alla prova la comunità internazionale nella sua interezza.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

I più letti della settimana: